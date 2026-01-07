본문 바로가기
"알래스카 가면 무한도전 '무야호' 할아버지 만난다"

박지수인턴기자

입력2026.01.07 13:40

2010년 3월 무한도전 '오마이텐트' 특집
"무야호" 외쳐 웃음 자아내기도

한 누리꾼이 MBC '무한도전'의 '오마이텐트' 특집에 출연해 '무야호'라는 유행어를 남긴 최규재씨와 찍은 사진. 엑스(X, 옛 트위터) 캡처

한 누리꾼이 MBC '무한도전'의 '오마이텐트' 특집에 출연해 '무야호'라는 유행어를 남긴 최규재씨와 찍은 사진. 엑스(X, 옛 트위터) 캡처

과거 MBC 예능 무한도전의 '오마이텐트' 특집에 출연해 '무야호'라는 유행어를 남긴 최규재씨의 근황이 전해져 화제다.


최근 엑스(X, 옛 트위터)에는 '무한도전 무야호 할아버지 근황'이라는 제목의 게시글이 다수 게재됐다. 한 누리꾼에 따르면 현재 알래스카에 거주 중이며, 한인교회에서 바자회로 한국음식을 만들면 알래스카에 거주하고 있는 모든 사람이 다 온다고 설명했다.

이에 한 누리꾼이 "김상덕 씨도 오셨을까"라고 묻자, A씨는 "오셨다"며 "매번 오신다. 단골이시다"라고 답했다.


최규재씨는 지난 2010년 3월 방송된 무한도전 '오마이텐트' 편에서 유재석, 정형돈, 노홍철이 김상덕씨를 찾기 위해 알래스카 현지 교민들과 대화를 나누던 중 출연했다. 이 과정에서 '무한도전'을 알고 있느냐는 질문에 최 씨가 "저희가 많이 본다"고 답해 기대를 모았다.


이에 노홍철이 무한도전 구호를 외치자며 "무한"이라고 말했고, 최씨는 이를 "무야호"라고 받아치면서 웃음을 자아낸 바 있다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

