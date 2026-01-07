본문 바로가기
뮤직팜, '싱어게인4' 최종 6인 전속계약

이이슬기자

입력2026.01.07 09:18

JTBC '싱어게인4' 톱6. 뮤직팜엔터테인먼트 제공

뮤직팜엔터테인먼트가 JTBC '싱어게인4-무명가수전' 톱6과 매니지먼트 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.


이번 계약으로 뮤직팜은 이오욱, 도라도, 김재민, 슬로울리, 서도, 규리 등 6명의 매니지먼트를 2년간 전담한다. 소속사는 "앨범 제작과 공연, 방송 활동 등을 지원할 계획"이라고 전했다.

최종 우승을 차지한 이오욱은 정통 록발라드 장르에서 두각을 나타냈다. 준우승자 도라도는 글로벌 오디션 '아시아 갓 탤런트' 결승에 진출했던 이력이 있다.


3위에 오른 2004년생 김재민과 4위 슬로울리도 합류했다. '조선팝' 창시자로 불리는 서도와 보컬리스트 규리를 포함해 록, 국악 크로스오버 등 다양한 장르의 뮤지션들이 한솥밥을 먹게 됐다.


'싱어게인4' 톱6은 오는 2월 전국투어 콘서트를 개최한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
