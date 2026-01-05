본문 바로가기
일본은행 총재, '금리 인상' 기조 유지 재차 강조

이승형기자

입력2026.01.05 16:05

"임금·물가 상승 예상…이에 맞춰 금리 인상"

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재가 금리 인상 기조를 유지하겠다는 입장을 재확인했다.


우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재. AFP연합뉴스

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재. AFP연합뉴스

5일 니혼게이자이신문에 따르면 우에다 총재는 이날 도쿄에서 열린 전국은행협회 신년 인사회에 참석한 자리에서 "임금과 물가가 함께 완만히 상승하는 메커니즘이 유지될 가능성이 높다"고 했다. 그러면서 "경제·물가 전망이 실현된다면 이에 맞춰 계속해서 정책금리를 인상할 것"이라고 말했다.

우에다 총재는 이런 적절한 조정이 "물가 안정 목표를 원활히 달성하는 동시에 경제의 지속적인 성장으로 연결될 것"이라고 했다. 이어 지난해 경제 상황에 대해서는 "미국 관세 정책의 영향으로 기업 수익이 하방 압력을 받았지만, 완만한 회복세가 지속됐다"며 "경제의 견고함을 보여준 1년이었다"고 평가했다.


일본은행은 지난해 12월19일 금융정책결정회의에서 기준금리를 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 0.25%포인트 인상했다. 이는 1995년 이후 30년 만의 최고 수준이다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

