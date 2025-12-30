LG유플러스, 양자컴퓨터 대비 보안 기술 '국내 표준'으로

추후 공공기관·금융·6G 통신에 적용 가능

LG유플러스가 양자컴퓨터 시대를 대비한 핵심 보안 기술을 국내 표준으로 올리며 차세대 네트워크 보안 주도권 확보에 나섰다.

LG유플러스는 한국정보통신기술협회(TTA)에 제안한 양자내성암호(Post-Quantum Cryptography·PQC) 지원 SDN 인터페이스와 NTRU 격자 기반 'SOLMAE' 전자서명 방식이 표준으로 제정됐다고 30일 밝혔다.

이번 표준 제정은 양자컴퓨터 등장 이후 기존 암호체계가 무력화될 가능성에 대비해 국가·산업 전반의 보안 기반을 선제적으로 강화하고, 글로벌 표준 경쟁에서 기술 주도권을 확보하려는 LG유플러스의 전략이 반영된 결과다.

첫 번째 표준은 양자내성암호 기능을 지원하는 암호화 장비(QENC)와 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 간 연동 인터페이스다. 이 기술은 한국지능정보원이 추진한 양자 테스트베드 조성 사업에 참여해 개발됐으며, 국내 최초로 PQC 장비와 SDN을 연동하는 표준이라는 점에서 의미가 크다.

REST-API 기반 연동을 통해 실시간 상태 모니터링, 인증서 관리, 정책 설정이 가능하며, 범용성이 높은 웹 표준 방식으로 여러 시스템과 쉽게 연결할 수 있다. 해당 기술은 5G·6G 이동통신망, 데이터센터, 국가 기간망 등 초고속 네트워크 환경에서 보안성을 크게 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다. LG유플러스는 이 표준 기술에 대해 특허 출원도 진행해 기술 경쟁력 강화에 나섰다.

두 번째 표준인 SOLMAE 전자서명 방식은 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 보안 기준을 충족한다. 메시지 무결성과 인증, 부인방지를 제공해 양자컴퓨터 환경에서도 위·변조를 원천적으로 차단할 수 있도록 설계됐다. 특히 서명 크기를 최소화하고 연산 효율을 높여 IoT·임베디드 기기 등 자원이 제한적인 환경에서도 적용이 가능하다.

SOLMAE 표준은 김광조 국제사이버보안연구원장(KAIST 명예교수)과 공동 제정됐으며, 향후 글로벌 PQC 알고리즘 표준 논의를 선도하는 기술적 이정표가 될 것으로 기대된다.

LG유플러스는 이번 표준 기술을 바탕으로 내년부터 공공기관과 금융권을 대상으로 시범사업을 추진하고, 6G 이동통신, 자율주행, 스마트팩토리 등 다양한 산업 분야로 적용 범위를 확대할 계획이다.

김종철 LG유플러스 유선기술담당은 "이번 표준은 양자컴퓨터 시대를 대비한 국가 핵심 인프라 보안의 토대가 될 것"이라며 "네트워크와 전자서명 전반에서 PQC 적용을 선도해 글로벌 표준 경쟁에서도 우위를 확보하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



