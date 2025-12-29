TXT '뷰티풀 스트레인저스' 스포티파이 1억 스트리밍

투모로우바이투게더. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 투모로우바이투게더(TXT) 정규 4집 '별의 장: 투게더' 타이틀곡 '뷰티풀 스트레인저스'(Beautiful Strangers)가 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 1억회를 돌파했다고 빅히트뮤직이 29일 밝혔다.

27일 1억회를 넘어선 '뷰티풀 스트레인저스'는 피처링을 제외하고 팀이 정식 발매한 곡 가운데 통산 18번째 억대 스트리밍 곡이 됐다. 7월 공개된 이후 5개월 만에 거둔 기록이다.

'뷰티풀 스트레인저스'는 피아노 라인과 강렬한 신시사이저 사운드가 돋보이는 트랩 리듬의 힙합 장르로, 멤버 연준이 안무에 참여했다.

해당 곡이 수록된 '별의 장: 투게더'는 국내외 음반 차트에서 성과를 냈다. 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 176만867장을 기록했으며, 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 3위로 진입한 뒤 4주 연속 차트에 머물렀다.

한편 투모로우바이투게더는 미국 빌보드 2025 연말 결산 차트(YEAR-END CHARTS)에서 '톱 앨범 세일즈' 등 총 5개 부문에 이름을 올렸다. 일본 오리콘 '연간 랭킹 2025'에서도 '별의 장: 투게더'를 비롯해 일본 정규 3집 '스타키스드'(Starkissed), 미니 7집 '별의 장: 생크추어리'(별의 장: SANCTUARY) 등을 연간 앨범 랭킹에 진입시켰다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



