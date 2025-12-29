본문 바로가기
KCC글라스, 희망 2026 나눔 캠페인 동참…1억 성금 기탁

이성민기자

입력2025.12.29 09:20

"기업의 사회적 책임 다할 것"

KCC글라스는 연말을 맞아 사회복지공동모금회에 이웃사랑 성금 1억원을 기탁하고 '희망 2026 나눔 캠페인'에 동참했다고 29일 밝혔다.


희망나눔 캠페인은 사회복지공동모금회가 연말연시 어려운 이웃을 돕기 위해 진행하는 기부 캠페인으로 KCC글라스는 2020년 설립 이후 매년 기부를 이어오며 캠페인에 동참하고 있다.

24일 서울 중구 사랑의열매 회관에서 열린 성금 전달식에서 박은서 KCC글라스 이사(왼쪽)와 김경희 사회복지공동모금회 사회공헌본부장이 기념 사진을 찍고 있다. KCC글라스

24일 서울 중구 사랑의열매 회관에서 열린 성금 전달식에서 박은서 KCC글라스 이사(왼쪽)와 김경희 사회복지공동모금회 사회공헌본부장이 기념 사진을 찍고 있다. KCC글라스

이번에 전달된 성금은 KCC글라스의 본사가 있는 서울 서초구를 비롯해 세종시, 경기 여주시, 가평군 등 주요 사업장이 자리한 4개 지역에 분할 기탁돼 각 지역 내 취약계층 가정을 대상으로 한 생계비 및 의료비 지원 등에 사용될 예정이다.

KCC글라스 관계자는 "연말을 맞아 어려움을 겪는 지역사회의 이웃들에게 작게나마 따뜻한 위로가 되기를 바라는 마음으로 성금을 전달했다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하고 지역사회와 상생하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr


