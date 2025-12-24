대홍수·흑백요리사2, 넷플릭스 비영어 영화·TV 동시 1위

공개 3일만 2790만 시청 수 글로벌 1위

넷플릭스 영화 '대홍수'와 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'가 각각 비영어 영화와 TV 부문 글로벌 1위에 올랐다.

24일 넷플릭스에 따르면 지난 19일 공개된 '대홍수'는 공개 3일 만에 2790만 시청 수를 기록하며 글로벌 톱 10 영화(비영어) 부문 1위를 차지했다. 한국을 비롯해 스페인, 브라질 등 54개국에서 1위에 올랐으며 총 93개국에서 톱 10 리스트에 진입했다.

특히 영어권 1위인 '나이브스 아웃: 웨이크 업 데드 맨'(2090만 시청 수)을 제치고 영화 부문 통합 1위를 달성했다.

'대홍수'는 대홍수가 덮친 지구 마지막 날, 물에 잠겨가는 아파트 속에서 사투를 벌이는 이들의 이야기를 그린 SF 재난 블록버스터다. 김다미·박해수 등이 출연했다.

'흑백요리사2'는 맛으로 계급을 뒤집으려는 흑수저 셰프들과 스타 셰프 백수저들이 벌이는 요리 대결 예능이다.

작품은 15일부터 21일까지 550만 시청 수를 기록하며 2년 연속 글로벌 톱 10 TV쇼(비영어) 부문 1위에 올랐다. 한국과 싱가포르, 대만 등에서 1위를 기록 중이다.

또한 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 조사에서 3주차 TV-OTT 통합 드라마·비드라마 부문 1위를 기록했다.

이외에도 글로벌 톱10 시리즈(비영어) 부문에서 안은진·장기용 주연 SBS 드라마 '키스는 괜히 해서!'가 4위, 전도연·김고은의 넷플릭스 시리즈 '자백의 대가'가 7위에 올랐다.





