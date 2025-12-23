고양시, 2025년 통장·주민자치 유공자 표창장 수여식 개최

지역사회 발전 이끈 통장·주민자치회 위원 170명 표창

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 22일 고양시청 백석 별관 3층에서 '2025년 통장 활동 및 주민자치 활성화 유공자 표창장 수여식'을 개최했다고 23일 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)가 지난 22일 고양시청 백석 별관 3층에서 '2025년 통장 활동 및 주민자치 활성화 유공자 표창장 수여식'을 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이번 수여식은 한 해 동안 우리 마을과 지역 주민들을 위해 활동하며 지역공동체 발전을 위해 애쓴 통장과 주민자치회 위원의 노고에 대한 감사를 전하고자 마련됐다.

올해 통장 및 주민자치 유공 표창 대상자는 총 170명으로, 이날 행사에는 표창 대상자 및 축하객 등 150여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

수여식에 참석한 주민자치회 위원은 "이번 상은 지역 공동체를 위해 함께 활동한 위원들 모두의 노력에 대한 의미 있는 결실이라고 생각한다"며 "앞으로도 주민의 목소리에 귀 기울이며 더욱 활기찬 주민자치를 만들기 위해 노력하겠다"라고 말했다.

이동환 고양특례시장은 "연말을 맞아 지역사회를 위해 묵묵히 헌신하고 계신 통장님들과 주민자치 위원 여러분께 감사를 전하는 자리가 마련돼 기쁘다"며 "다가오는 2026년 병오년 새해에도 고양특례시의 발전과 시민의 행복을 위해 지금과 같은 열정으로 함께 힘써주시길 바란다"고 밝혔다.





