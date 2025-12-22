엑소, 1월19일 정규 8집 쇼케이스 개최

엑소 '리버스' 쇼케이스 포스터. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 엑소가 다음 달 19일 서울 경희대학교 평화의전당에서 정규 8집 '리버스'(REVERXE) 발매 쇼케이스를 연다고 SM엔터테인먼트가 22일 밝혔다.

엑소는 이번 쇼케이스에서 타이틀곡 '리버스' 무대를 최초 공개하고 2년8개월 만의 컴백을 팬들과 함께한다.

'리버스'는 신스 브라스와 808 베이스를 중심으로 비트 전환이 반복되는 구조의 댄스곡이다. 어두운 시간을 지나 가장 높은 곳에서 자신을 증명하겠다는 메시지를 담았다.

앞서 엑소는 20일 '2025 멜론뮤직어워드'에서 신곡 '백 잇 업'(Back It Up) 무대를 처음 공개했으며 '몬스터' '전야' '러브 샷' '으르렁' 등 히트곡 무대도 선보였다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>