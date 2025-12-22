본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

엑소, 1월19일 정규 8집 쇼케이스 개최

이이슬기자

입력2025.12.22 15:44

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
엑소 '리버스' 쇼케이스 포스터. SM엔터테인먼트 제공

엑소 '리버스' 쇼케이스 포스터. SM엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 엑소가 다음 달 19일 서울 경희대학교 평화의전당에서 정규 8집 '리버스'(REVERXE) 발매 쇼케이스를 연다고 SM엔터테인먼트가 22일 밝혔다.


엑소는 이번 쇼케이스에서 타이틀곡 '리버스' 무대를 최초 공개하고 2년8개월 만의 컴백을 팬들과 함께한다.

'리버스'는 신스 브라스와 808 베이스를 중심으로 비트 전환이 반복되는 구조의 댄스곡이다. 어두운 시간을 지나 가장 높은 곳에서 자신을 증명하겠다는 메시지를 담았다.


앞서 엑소는 20일 '2025 멜론뮤직어워드'에서 신곡 '백 잇 업'(Back It Up) 무대를 처음 공개했으며 '몬스터' '전야' '러브 샷' '으르렁' 등 히트곡 무대도 선보였다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

새로운 이슈 보기