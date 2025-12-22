본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

방탄소년단 "2026년은 BTS의 해…앨범 녹음 몇 달전 끝나"

이이슬기자

입력2025.12.22 11:30

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

RM "회사가 우리에게 더 애정 가졌으면"

21일 라이브 방송하는 방탄소년단. 위버스 라이브

21일 라이브 방송하는 방탄소년단. 위버스 라이브

AD
원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 21일 위버스 라이브 방송에서 "2026년은 방탄소년단의 해"라며 "진짜 큰 게 온다"고 말했다.


올해 멤버 전원이 순차적으로 전역한 방탄소년단은 내년 봄 팀 완전체 컴백을 목표로 미국 등에서 새 앨범을 준비 중이다. 제이홉은 "벌써 2025년이 다 지나간 게 실감 나지 않는다"며 "내년이 우리에게 매우 중요한 시기"라고 했다.

멤버들은 "녹음은 몇 달 전에 끝났고 이후 수정 작업을 이어왔다"고 밝혔다. 올해 공개할 수 있는 정보가 많지 않은 데 대해 답답함을 비추기도 했다. 정국은 "뭔가를 하고 있지만 말할 수 없는 시간이 길다"고 말했다. 슈가는 컴백 시점과 관련해 "조만간 소식이 있을 것"이라고 했다.


RM은 "회사에서 우리에게 조금 더 애정을 가져줬으면 좋겠다. 우리를 조금 더 보듬어줬으면 한다"고 말했다. 멤버들도 "빨리 내년이 왔으면 좋겠다" "기다림이 너무 길다"고 했다.


앞서 RM은 지난 6일 혼자 진행한 라이브 방송에서도 "언제 컴백을 발표할지 속도를 내줬으면 한다"고 말했다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "팀을 멈추는 게 맞는지 끝내는 게 맞는지 수없이 생각했다"며 "계속 가는 이유는 멤버들과 팬 때문"이라고 말했다. 하반기 활동이 없었던 데 대한 외부 시선에는 "이유가 있지만 설명할 권한은 없다"고 했다.

방탄소년단은 내년 봄 새 앨범을 발매하고 월드투어를 포함한 단체 활동을 재개할 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"…수시 합격자 절반 '미등록' 왜? "연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기