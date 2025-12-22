임영웅, 2025 전국투어 광주서 마무리 "과분한 사랑 감사"

가수 임영웅이 지난 19일부터 21일까지 김대중컨벤션센터에서 열린 광주 콘서트 무대에 올랐다. 물고기뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

가수 임영웅이 2025 전국투어를 광주에서 마무리했다고 물고기뮤직이 22일 밝혔다.

임영웅은 지난 19일부터 21일까지 김대중컨벤션센터에서 열린 '아이엠 히어로(IM HERO)' 광주 콘서트에서 팬들과 연말을 함께했다.

이번 콘서트는 올해 마지막 일정으로, 무대에서 노래, 댄스, 연기 등을 선보였다. 크리스마스와 연말 분위기에 맞춰 재즈 편곡 무대와 캐럴 공연을 마련했고 관객 신청곡으로 즉석 무대를 꾸미는 '영웅 노래자랑' 코너를 통해 다양한 곡을 재해석했다.

임영웅은 공연 말미 "여러분과 함께할 수 있어 소중한 시간이었다. 과분한 사랑을 주셔서 감사하다. 내년에도 변함없이 여러분을 위해 노래하겠다"고 말했다. '건행'(건강하고 행복하세요) 인사 후 앙코르 무대로 공연을 마무리했다.

임영웅은 내년에도 공연을 이어간다. 2026년 첫 공연은 1월2일부터 4일까지 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열리며, 1월16~18일 서울 고척스카이돔, 2월6~8일 부산 벡스코 제1전시장 1·2홀에서 콘서트를 개최한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



