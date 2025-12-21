지드래곤, 'MMA 2025' 대상 3개 석권 7관왕 "뜻깊은 한 해"

카카오엔터 '2025 멜론 뮤직 어워드'

제니 '루비'로 '올해의 레코드' 대상

신인상에 올데이 프로젝트·하츠투하츠

지드래곤이 20일 열린 MMA2025에서 공연하고 있다. 멜론 제공

가수 지드래곤이 제17회 '멜론 뮤직 어워드'(MMA 2025)에서 대상 4개 중 3개를 휩쓸었다. 제니는 첫 정규앨범 '루비(RUBY)'로 '올해의 레코드' 대상을 받았다.

지드래곤은 20일 서울 고척스카이돔에서 열린 시상식에서 '올해의 앨범' '올해의 아티스트' '올해의 베스트송'을 수상했다. 그는 '톱10' '베스트 솔로 남자' '베스트 송 라이터'까지 받아 트로피 7개를 거머쥐었다.

'올해의 앨범'을 받고 그는 "뜻깊은 한 해로 기억될 것 같다"고 말했다. 이어 "'위버멘쉬'는 무언가 초월하는 사람이라는 뜻이고, 개인적으로는 자기 주문 같은 거였다. 그렇게 되고 싶다는 마음으로 앨범을 만들었다"고 밝혔다. 또 "VIP(빅뱅 팬덤) 감사하고 빅뱅 멤버들 보고 싶다"고 말했다.

지드래곤은 '올해의 아티스트' 수상 직후 "존경하는 선배님(윤종신)이 주셔서 더 값지다"고 말했다. 그는 "아이돌이든 밴드든 다 아티스트라고 생각한다. 정답은 없으니 주인공답게 하면 좋겠다"고 덧붙였다. 이어 "오늘 이 순간에 어울리는 아티스트가 되도록 노력하고, 계속해서 열심히 제 할 일을 하겠다"고 했다.

지드래곤은 빅뱅 태양·대성과 함께 부른 '홈 스위트 홈(HOME SWEET HOME)'으로 '올해의 베스트송'도 받았다. 그는 "'홈 스위트 홈'은 앨범 1번 트랙인데 멤버들이 함께 해줘서 따뜻한 곡이다. 작년 이맘때쯤 나왔는데 1년 따뜻하게 보냈다"고 했다. 그러면서 "고맙고 사랑한다"고 말했다.

MMA2025에서 '올해의 레코드'를 수상한 가수 제니. 멜론 제공 원본보기 아이콘

제니는 '올해의 레코드'를 받고 "올 한 해가 내겐 의미가 깊다. 앨범도 나왔다. 연말을 기쁘게 끝낼 수 있어서 좋다"고 말했다. 그는 "오늘 무대도 같이 만들어준 모든 분께 감사하다. 앞으로도 멋진 음악 하는 제니가 되겠다"고 했다. 이어 "혼자 있으니 외롭다. 블랙핑크 멤버들 보고 싶다"며 "블링크(블랙핑크 팬덤) 언제나 사랑한다"고 덧붙였다.

이날 지드래곤은 '파워' '홈 스위트 홈' '투 배드(TOO BAD)' '삐딱하게' 무대를 펼쳤고, 제니는 50명의 댄서와 함께 '서울 시티(Seoul City)' '젠(ZEN)' '라이크 제니(like JENNIE)'를 선보였다.

신인상은 올데이 프로젝트와 하츠투하츠가 받았다. 올데이 프로젝트는 "이 상을 시작으로 더 열심히 노력하겠다"고 했다. 하츠투하츠는 "항상 응원해 주는 팬들 덕분에 무대 위에서 빛난다"며 "더 좋은 무대와 노래로 보답하겠다"고 말했다.

지코는 베스트 프로듀서를 수상하며 "KOZ엔터테인먼트 구성원을 대표해 받는 상이다. 보이넥스트도어에게 감사하다. 멋진 음악으로 귀감이 되는 프로듀서가 되겠다"고 했다. 보이넥스트도어는 '톱10', '밀리언스 톱10', '베스트 그룹', '재팬 페이보릿 아티스트' 상을 차지하며 4관왕에 올랐다. 에스파도 '톱10'을 비롯해 '스테이지 오브 더 이어', '글로벌 아티스트'를 수상했다.

엑소는 찬열·도경수·수호·카이·세훈 5인 체제로 무대에 올라 '늑대와 미녀' '몬스터' '러브샷' 등을 선보였고, 신곡 '백 잇 업(Back It Up)' 무대도 공개했다. 아이브는 '에티튜드', 'XOXZ' 등 히트곡 무대를 선보였고, 라이즈는 '페임' '백 배드 백'(Bag Bad Back), '플라이 업'을 열창했다.

신인상을 받은 하츠투하츠. 멜론 제공 원본보기 아이콘

이날 시상식에서는 십센치, 우즈, 아이브, 한로로, 라이즈, 플레이브, NCT 위시, 아일릿, 키키, 아이딧, 알파드라이브원 등도 무대를 펼쳤다.

올해로 17회를 맞은 'MMA 2025'는 카카오엔터테인먼트 뮤직플랫폼 멜론이 주최하는 대중음악 시상식 겸 페스티벌로, 멜론 차트 성적을 바탕으로 트로피를 수여했다. 심사 대상은 2024년 10월31일부터 지난 달 19일까지 발매된 음원이다.

다음은 '2025 멜론 뮤직 어워드' 수상자

▲올해의 아티스트 - 지드래곤

▲올해의 앨범 - 지드래곤

▲올해의 베스트송 - 지드래곤

▲올해의 레코드 - 제니

▲올해의 톱10 - 지드래곤

▲올해의 톱10 - 아이브

▲올해의 톱10 - 에스파

▲올해의 톱10 - 플레이브

▲올해의 톱10 - 보이넥스트도어

▲올해의 톱10 - 라이즈

▲올해의 톱10 - NCT 위시

▲올해의 톱10 - 제니

▲올해의 톱10 - 임영웅

▲올해의 톱10 - 로제

▲밀리언스 톱10 - 아이브 '아이브 엠파시(IVE EMPATHY)'

▲밀리언스 톱10 - 제니 '루비(Ruby)'

▲밀리언스 톱10 - 지드래곤 '위버멘쉬'

▲밀리언스 톱10 - 플레이브 '칼리고 파트1(Caligo Pt.1)'

▲밀리언스 톱10 - 라이즈 '오디세이(ODYSSEY)'

▲밀리언스 톱10 - 보이넥스트도어 '노 장르(No Genre)'

▲밀리언스 톱10 - 로제 '로지(rosie)'

▲밀리언스 톱10 - 세븐틴 '해피 버스트데이(HAPPY BURSTDAY)'

▲밀리언스 톱10 - 아이유 '꽃갈피 셋'

▲밀리언스 톱10 - 임영웅 '아임 히어로(IM HERO 2)'

▲올해의 신인 - 올데이 프로젝트

▲올해의 신인 - 하츠투하츠

▲베스트 솔로 남자 - 지드래곤

▲베스트 솔로 여자 - 로제

▲베스트 그룹(여) - 아이브

▲베스트 그룹(남) - 보이넥스트도어

▲베스트 프로듀서 - 지코

▲베스트 송 라이터 - 지드래곤

▲스테이지 오브 더 이어 - 에스파

▲글로벌 아티스트 - 에스파

▲베스트 퍼포먼스(여) - 아일릿

▲베스트 퍼포먼스(남) - 라이즈

▲올해의 뮤직비디오 - 키키 '아이 두 미(I DO ME)'

▲원더케이 글로벌 - 아이콘 키키

▲트랙제로 아티스트 - 한로로

▲핫트렌드 - 우즈

▲베스트 뮤직 스타일 - 10cm

▲베스트 뮤직 스타일 - 올데이 프로젝트

▲베리즈 글로벌 팬스 초이스 - 하츠투하츠

▲재팬 페이보릿 아티스트 by 유 - 넥스트 보이넥스트도어

▲카카오뱅크 모두의 스타상 - NCT 위시

▲글로벌 라이징 아티스트 - 아이딧

▲베스트 OST - '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든(Golden)'

▲베스트 팝 아티스트 - 에드 시런

▲J팝 페이보릿 아티스트 - 켄시 요네즈





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



