본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

지드래곤, 알렌 워커와 '투 굿' 리믹스

이이슬기자

입력2025.12.19 18:15

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
'투 굿- 알렌 워커 리믹스' 이미지. 갤럭시코퍼레이션 제공

'투 굿- 알렌 워커 리믹스' 이미지. 갤럭시코퍼레이션 제공

AD
원본보기 아이콘

가수 지드래곤이 DJ 겸 프로듀서 알렌 워커와 협업한 '투 굿 - 알렌 워커 리믹스'가 20일 오후 2시 발매된다고 갤럭시코퍼레이션이 19일 밝혔다.


이날 공개된 티저 아트워크에는 지드래곤과 원곡에 참여한 앤더슨 팩, 리믹스를 맡은 알렌 워커의 이름이 함께 표기돼 있다.

알렌 워커는 2015년 싱글 'Faded'를 통해 인기를 얻었으며, 월드투어와 대형 페스티벌을 통해 폭넓은 팬층을 구축한 EDM 아티스트다.

싱글 발매일이 '2025 멜론 뮤직 어워드'(2025 MMA) 개최일과 겹치며, 팬들 사이에서는 시상식 무대에서 음원을 직접 확인할 수 있을지 관심이 쏠린다. 지드래곤이 MMA 무대에 오르는 건 2015년 이후 약 10년 만이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

승차감이 하차감을 넘어섰다

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

"마약은 대량살상무기"라면서…트럼프, 대마초 규제 완화

"300만원짜리는 22만원"… 연말정산 앞두고 가짜 기부 영수증 기승

새로운 이슈 보기