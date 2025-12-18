본문 바로가기
검찰, '스토킹 혐의' UN 출신 배우 최정원 보완수사 요구

권재희기자

입력2025.12.18 18:13

배우 최정원

배우 최정원

검찰이 가수 UN 출신 배우 최정원 씨에 대해 보완 수사를 요구했다.


최씨는 여성을 스토킹한 혐의로 송치된 바 있다.

18일 검찰에 따르면 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(부장검사 정가진)는 최근 이 사건을 서울 중부경찰서로 돌려보냈다.


중부경찰서가 지난달 12일 최씨를 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치한 지 한 달여 만이다.


구체적인 보완 수사 취지는 밝혀지지 않았다.

최씨는 당시 연인으로 알려진 여성의 집에 여러 차례 찾아간 혐의를 받고 있다. 이 과정에서 흉기를 소지했다는 의혹도 제기됐다.


경찰은 8월 최씨에 대해 피해자 주거지 100m 내 접근금지와 전기통신을 위한 접근금지를 명령하는 긴급응급조치를 법원에 신청하기도 했다.


최씨는 혐의에 대해 부인하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
