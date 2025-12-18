본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

한일 K귀물 판타지 숏폼드라마 '혼검: 헌터스' 도쿄서 공개

이이슬기자

입력2025.12.18 14:16

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
숏폼드라마 '혼검:헌터스'가 지난 12일 도쿄에서 제작발표회를 열고 작품을 공개했다. 아이윌미디어 제공

숏폼드라마 '혼검:헌터스'가 지난 12일 도쿄에서 제작발표회를 열고 작품을 공개했다. 아이윌미디어 제공

AD
원본보기 아이콘

아이윌미디어가 일본 제작사 GOKKO와 공동 제작한 숏폼드라마 '혼검:헌터스'가 지난 12일 도쿄에서 제작발표회를 열고 작품을 공개했다.


행사에는 첫 주연을 맡은 아이콘 김진환과 김예현, 안재모, 조세이, 블락비 재효, 안성곤 감독이 참석했다. '혼검:헌터스'는 조회 수에 집착하는 유튜버 강무가 정체불명의 검을 손에 넣으며 여검객 아라치의 혼을 만나 귀물을 사냥하는 서사를 중심에 둔 판타지 액션물이다.

이번 작품은 아이윌미디어와 일본 숏폼 플랫폼 '팝콘'(POPCORN)을 운영하는 GOKKO가 공동 출자·제작했다. K귀물 판타지 서사를 세로형 숏폼 포맷으로 확장한 한일 공동 프로젝트다.


전용주 아이윌미디어 대표와 타다 사토시 GOKKO 대표는 "K귀물 판타지 장르는 한국과 일본 제작사 모두에게 비전이 있는 분야"라며 "앞으로 한국 고유의 판타지 세계관과 일본의 문화적 감각을 결합한 공동 제작을 지속해 나가고 싶다"고 말했다.


안 감독은 "세로형 화면에서 액션을 구현하는 난제에 도전했다"며 "연구 과정을 거쳐 최적화된 연출을 구성했다"고 말했다. 또 "기억과 감정이 교차하는 두 인물의 관계를 중심으로 서사를 구축했다"고 설명했다.

유튜버 '강무' 역으로 첫 주연을 맡은 김진환은 "약하고 겁이 많은 인물이 점차 성장하는 과정을 설득력 있게 표현하고자 했다"며 "검술 연기는 어려웠지만 촬영 중반 이후 '검객 같다'는 말을 듣고 자신감을 얻었다"고 말했다. 검객 '아라치'를 연기한 김예현은 "작품의 중심을 잡아야 하는 인물이라 눈빛과 태도에 신경을 집중했다"고 밝혔다.


악역 '어둑시니'를 연기한 안재모는 "지금까지 맡아온 역할 중 가장 강렬한 악역"이라고 말했다. 블락비 재효는 '감시자' 역으로 참여하며 "촬영 기간 동료들과 거리를 두고 악역의 시선을 유지했다"고 설명했다.


일본 배우로 유일하게 출연한 조세이는 "현장은 한국어 환경이었지만 큰 어려움은 없었다"며 "진환이 형이 일본어로 도와주기도 해 든든했다"고 말했다.


'혼검:헌터스'는 2026년 초 일본 '팝콘'에서 독점 공개되며 글로벌 서비스도 예정돼 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

카카오 이어 네이버도 폭발물 설치 협박…직원 재택 권고

새로운 이슈 보기