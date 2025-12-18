한일 K귀물 판타지 숏폼드라마 '혼검: 헌터스' 도쿄서 공개

숏폼드라마 '혼검:헌터스'가 지난 12일 도쿄에서 제작발표회를 열고 작품을 공개했다. 아이윌미디어 제공 AD 원본보기 아이콘

아이윌미디어가 일본 제작사 GOKKO와 공동 제작한 숏폼드라마 '혼검:헌터스'가 지난 12일 도쿄에서 제작발표회를 열고 작품을 공개했다.

행사에는 첫 주연을 맡은 아이콘 김진환과 김예현, 안재모, 조세이, 블락비 재효, 안성곤 감독이 참석했다. '혼검:헌터스'는 조회 수에 집착하는 유튜버 강무가 정체불명의 검을 손에 넣으며 여검객 아라치의 혼을 만나 귀물을 사냥하는 서사를 중심에 둔 판타지 액션물이다.

이번 작품은 아이윌미디어와 일본 숏폼 플랫폼 '팝콘'(POPCORN)을 운영하는 GOKKO가 공동 출자·제작했다. K귀물 판타지 서사를 세로형 숏폼 포맷으로 확장한 한일 공동 프로젝트다.

전용주 아이윌미디어 대표와 타다 사토시 GOKKO 대표는 "K귀물 판타지 장르는 한국과 일본 제작사 모두에게 비전이 있는 분야"라며 "앞으로 한국 고유의 판타지 세계관과 일본의 문화적 감각을 결합한 공동 제작을 지속해 나가고 싶다"고 말했다.

안 감독은 "세로형 화면에서 액션을 구현하는 난제에 도전했다"며 "연구 과정을 거쳐 최적화된 연출을 구성했다"고 말했다. 또 "기억과 감정이 교차하는 두 인물의 관계를 중심으로 서사를 구축했다"고 설명했다.

유튜버 '강무' 역으로 첫 주연을 맡은 김진환은 "약하고 겁이 많은 인물이 점차 성장하는 과정을 설득력 있게 표현하고자 했다"며 "검술 연기는 어려웠지만 촬영 중반 이후 '검객 같다'는 말을 듣고 자신감을 얻었다"고 말했다. 검객 '아라치'를 연기한 김예현은 "작품의 중심을 잡아야 하는 인물이라 눈빛과 태도에 신경을 집중했다"고 밝혔다.

악역 '어둑시니'를 연기한 안재모는 "지금까지 맡아온 역할 중 가장 강렬한 악역"이라고 말했다. 블락비 재효는 '감시자' 역으로 참여하며 "촬영 기간 동료들과 거리를 두고 악역의 시선을 유지했다"고 설명했다.

일본 배우로 유일하게 출연한 조세이는 "현장은 한국어 환경이었지만 큰 어려움은 없었다"며 "진환이 형이 일본어로 도와주기도 해 든든했다"고 말했다.

'혼검:헌터스'는 2026년 초 일본 '팝콘'에서 독점 공개되며 글로벌 서비스도 예정돼 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



