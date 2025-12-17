본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

세븐틴 새 유닛 도겸X승관, 1월 미니앨범 '소야곡' 발매

이이슬기자

입력2025.12.17 09:57

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
세븐틴 도겸X승관. 플레디스엔터테인먼트 제공

세븐틴 도겸X승관. 플레디스엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 세븐틴의 메인 보컬 도겸과 승관이 유닛을 결성해 내년 1월12일 미니 1집 '소야곡'을 발표한다고 플레디스엔터테인먼트가 17일 밝혔다.


도겸X승관이 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 '소야곡' 트레일러 '언 오디너리 러브'(An Ordinary Love)에는 각기 다른 궤적에 선 연인들의 이야기가 담겼다. 대답 없는 전화를 끊지 못하는 도겸의 모습과 한 공간에 있으면서도 서로 다른 세계에 놓인 듯한 연인의 시간이 교차된다.

앨범명 '소야곡'은 '밤에 부르는 사랑의 노래(Serenade)'를 뜻한다. 도겸X승관은 만남과 이별 사이의 과정을 감성적인 스토리텔링으로 풀어내 권태와 어긋남, 새로운 시작 등 사랑의 다양한 순간을 노래한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

새로운 이슈 보기