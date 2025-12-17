세븐틴 새 유닛 도겸X승관, 1월 미니앨범 '소야곡' 발매

세븐틴 도겸X승관. 플레디스엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 세븐틴의 메인 보컬 도겸과 승관이 유닛을 결성해 내년 1월12일 미니 1집 '소야곡'을 발표한다고 플레디스엔터테인먼트가 17일 밝혔다.

도겸X승관이 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 '소야곡' 트레일러 '언 오디너리 러브'(An Ordinary Love)에는 각기 다른 궤적에 선 연인들의 이야기가 담겼다. 대답 없는 전화를 끊지 못하는 도겸의 모습과 한 공간에 있으면서도 서로 다른 세계에 놓인 듯한 연인의 시간이 교차된다.

앨범명 '소야곡'은 '밤에 부르는 사랑의 노래(Serenade)'를 뜻한다. 도겸X승관은 만남과 이별 사이의 과정을 감성적인 스토리텔링으로 풀어내 권태와 어긋남, 새로운 시작 등 사랑의 다양한 순간을 노래한다.





