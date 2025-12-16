본문 바로가기
'동물농장 아저씨' 성우 안지환, 건강상 이유로 활동 중단

이이슬기자

입력2025.12.16 15:08

안지환 성우. 크리오스엔터테인먼트 제공

원본보기 아이콘

성우 안지환이 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단한다고 소속사 크리오스엔터테인먼트가 16일 밝혔다.


안지환은 국군방송 '신나는 라디오'와 내레이션을 맡아온 SBS 'TV 동물농장' 등 모든 방송 활동을 당분간 중단한다. 소속사는 "몸 상태를 돌보며 회복에 전념할 예정"이라고 밝혔다.

안지환은 1993년 MBC 공채 성우로 데뷔해 32년간 활동해온 베테랑 성우다. 특히 'TV 동물농장'에서 24년간 메인 성우를 맡으며 '동물농장 아저씨'로 불리며 대중적인 인지도를 쌓았다. 이 밖에도 MBC '라디오스타', JTBC '방구석 1열' 등 예능 프로그램 내레이션을 맡았다.


애니메이션 '스펀지밥', '슬램덩크', '올림포스 가디언' 등에서는 캐릭터 연기를 선보였고 영화 '은하', '바라던 바다', 드라마 '사랑의 안단테', '강남스캔들' 등에서는 배우로도 활동했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

