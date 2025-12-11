고령군, 사문진교 관문 조형물에 미디어아트 상영

지역 이미지 담은 33점 영상 선보여



가야돌이 애니메이션 등 콘텐츠 다채

고령군(군수 이남철)은 다산면 사문진교 진출입부에 설치된 경관조형물 전광판을 활용해 지역 이미지를 담은 미디어아트 콘텐츠 영상을 새롭게 선보인다고 11일 전했다.

이 영상은 가로 2m, 세로 10m 규모의 조형물 전광판을 통해 송출되며, 관문형 조형물의 활용도를 높이고 방문객에게 색다른 시각적 볼거리를 제공하고자 제작됐다. 콘텐츠는 고령의 주요 명소를 소개하는 테마영상, 고령군 캐릭터 '가야돌이'를 활용한 애니메이션, 월별 인사말을 담은 웰컴 메시지, 예술 향유를 위한 미디어아트 영상, 실시간 날씨 정보를 제공하는 날씨 테마영상 등 총 33점으로 구성됐다.

계절별 분위기에 맞춘 미디어아트 콘텐츠와 실시간 관제가 가능한 날씨 정보 송출 시스템을 구축해, 다산면을 방문하는 관광객과 주민에게 수준 높은 시각 체험을 제공할 것으로 기대된다. 해당 영상은 매일 오전 7시부터 자정까지 상영된다.

고령군 관계자는 "다산의 관문에 예술적 콘텐츠를 더해 더욱 풍부한 볼거리를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 고령군의 문화경쟁력을 높일 콘텐츠 사업 발굴에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

고령군은 이번 미디어아트 콘텐츠를 대가야읍 역사공원 내 미디어 조형물에도 송출해 더 많은 군민이 시각적 즐거움을 누릴 수 있도록 할 계획이다.

고령군이 사문진교 관문 조형물에 미디어아트를 상영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>