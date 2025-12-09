BJFEZ, 전략품목 컨설팅 통해 규제·제도 개선 과제 발굴

커피·선박부품·청정연료



현장 애로 모아 정책과제

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 'BJFEZ 전략품목 신규사업화 컨설팅 지원사업'을 통해 커피, 선박부품, 청정연료(수소·암모니아) 등 전략품목과 관련된 규제·제도 개선 과제를 도출했다.

이 사업은 BJFEZ의 5대 전략품목인 △커피콩 △콜드체인 부품 △수소에너지 △선박용 기계부품 △로봇부속품을 중심으로, 구역 내·인근 기업의 신규사업 추진을 지원하고 현장의 애로사항을 정책과제로 체계화하기 위해 마련됐다.

경자청은 공모를 통해 전략품목 연관 6개 참여기업을 선정했다. 이후 기업이 직접 선택한 전문가와 1:1 방식으로 컨설팅을 진행하며 시장·수요 분석, 사업모델 구체화, 단계별 실행계획을 함께 설계했다.

이 과정에서 기업들이 반복적으로 제기한 제도·규제 문제를 별도로 정리해 개선과제로 묶어낸 것이 핵심 성과로 평가된다.

커피 분야에서는 원두의 카페인 성분함량 표시기준 해석이 불명확하다는 지적과, 자유무역지역·경제자유구역에서 커피 제조·가공·위탁가공을 추진할 때 적용되는 입주 범위, 과세·통관 기준이 지나치게 복잡하다는 문제가 제기됐다. 경자청은 이를 '카페인 성분함량 표시·인증 기준 정비', '자유무역지역 내 커피 제조·가공 제도 개선' 과제로 정리했다.

선박부품·물류 분야에서는 항만배후부지에 선박용 기계·부품의 전문 보관·관리가 가능한 스마트물류센터를 조성할 경우, 관련 인증기준과 입주·지원제도도 함께 설계돼야 한다는 의견이 나왔다.

또 암모니아 등 청정연료 분야에서는 선박용 연료·버너·보일러 관련 안전기준과 인증체계를 선제적으로 구축해 향후 IMO(국제해사기구) 기준과 국내 실증·사업화를 연계할 수 있는 기반 마련이 필요하다는 점이 공통적으로 도출됐다.

경자청은 이번 과제들을 '커피산업 활성화 TF', '글로벌 물류혁신 TF', '스마트수송기기 기획위원회' 등 구역 내 협의체 안건으로 상정해 구체화한다는 계획이다. 관련 논의 내용을 향후 관계부처 공모사업과 정책 제안으로 연계해 실행력을 높인다는 구상이다.

박성호 청장은 "이번 컨설팅은 단순한 사업계획 수립을 넘어 현장의 규제·제도 애로를 체계적으로 모아낸 데 의미가 있다"며 "TF·위원회와 연계해 기업들의 목소리가 실제 제도 개선과 국비사업으로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



