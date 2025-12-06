본문 바로가기
하동 남해고속도로서 1t 탑차 넘어져 … 과일상자 '와르르', 한때 정체

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.06 18:25

경남 하동군 남해고속도로 순천 방향 하동나들목(IC) 인근 지점에서 과일 상자를 싣고 달리던 1t 탑차가 쓰러져 차량에 실려있던 과일상자 등이 쏟아져 있다. 한국도로공사 폐쇄회로(CC)TV 갈무리

경남 하동군 남해고속도로 순천 방향 하동나들목(IC) 인근 지점에서 과일 상자를 싣고 달리던 1t 탑차가 쓰러져 차량에 실려있던 과일상자 등이 쏟아져 있다. 한국도로공사 폐쇄회로(CC)TV 갈무리

6일 오전 9시 4분께 경남 하동군 남해고속도로 순천 방향 하동나들목(IC) 인근에서 과일상자를 싣고 달리던 1t 탑차가 적재함이 흔들리며 중심을 잃고 쓰러졌다.


이 사고로 50대 남성 운전자가 경상을 입었다.

쓰러진 차량은 편도 2개 차로를 막았고 차에 실려있던 과일상자 일부가 도로에 쏟아져 주변 차량이 갓길로 통행하는 등 사고지점 후방 6km가량에 정체를 빚었다.


차량 정체는 오전 11시 40분께 해제됐다.


사고 당시 운전자는 술을 마셨거나 무면허 상태는 아닌 것으로 전해졌다.

경찰은 운전자가 안전 운전 의무를 위반해 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
