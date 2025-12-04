"현장의 소리 듣다" … 창원특례시 성산구, 소비자식품·명예공중위생감시원과 소통

경남 창원특례시 성산구청은 4일 소비자식품위생감시원 및 명예공중위생감시원과 함께 소통 간담회를 실시했다.

이날 간담회에서는 시정 주요 현안을 공유하고 감시원 활동 중 건의 사항을 청취하는 등 현장의 소리를 듣는 기회를 가졌다.

성산구 소비자식품위생감시원 및 명예공중위생감시원은 식품 및 공중위생업소의 위생관리를 지도하고 청소년 안전 보호를 위한 위생점검, 어린이 기호식품 지도·점검 등 다양한 식품 및 공중위생 감시 활동을 펼치고 있다.

김수윤 문화위생과장은 "위생관리를 위한 여러분의 노력에 감사드린다. 식품 및 공중위생 감시는 시민의 건강과 직결되므로 앞으로도 감시원분들의 책임감 있는 활동을 부탁드린다"고 당부했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



