임성화 광주 서구의원 '페이퍼리스 환경정원' 조성

서구청·㈔광주소비자공익네트워크 등 협력

임성화 광주 서구의원은 서구청(공원녹지과), ㈔광주소비자공익네트워크, BC 카드사 등 민·관협력을 통해 상무시민공원 일대에 전국 최초의 '페이퍼리스(Paperless) 환경정원'이 조성됐다고 4일 밝혔다.

광주 서구 상무시공원 '페이퍼리스(Paperless) 환경정원' 조성. 임성화 의원 제공

'페이퍼리스(Paperless) 환경정원'은 한국환경산업기술원(KEITI), ㈔광주소비자공익네트워크, CU, 7-ELEVEN 등의 협약에 따라, 종이영수증 미출력(Paperless)으로 마련된 '페이퍼리스 환경기금'을 활용한 '기부형 숲 정원 조성사업'이다.

지난 2012년부터 마련된 '페이퍼리스 환경기금'은 주로 국외 사막화 지역의 생태림을 조성했으며, 국내에서는 '23년 강원도 산불피해 복원 사업 이후 도시 환경 개선을 위한 '숲 정원 조성 사업'으로는 광주 서구가 최초이다.

이번에 '상무시민공원 기부형 숲 정원' 조성은 당초 '페이퍼리스(Paperless) 숲 정원 조성 사업' 조성을 고심하고 있던 광주소비자공익네트워크(손희정 대표)와 서구의회 임성화 의원이 의견을 나누고 뜻을 모은 소통으로부터 시작됐다.

임성화 의원은 사업의 취지와 의미 그리고 지속가능성에 대한 방안을 함께 고민하면서 민·관 상호 간의 협조와 조율을 위해 중간에서 적극적으로 역할 한 것으로 알려졌다.

서구청 공원녹지과 등 기관 및 담당자들의 설득을 위한 간담회를 거치는 등 적극적인 소통과 협력의 노력으로 만들어낸 선도적인 녹색 행정 모델이라고 할 수 있다.

임성화 의원은 "이번 '상무시민공원 페이퍼리스 환경정원' 조성은 민·관의 소통과 협력의 결과임과 동시에, 종이 영수증 미출력으로 환경 기금 마련에 동참한 우리 주민들이 만들어낸 성과이다"며 "앞으로도 지속 가능한 정책의 실현과 확산을 위해 필요한 여러 주체들이 함께 뜻을 모으고 협력하는데 있어 할 수 있는 최선의 역할을 다하겠다"고 말했다.





