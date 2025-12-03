[내일날씨]수도권 곳곳에 눈·비…서울,영하 9도 강추위

목요일인 4일은 북쪽에서 밀려온 찬 공기의 영향으로 전국 대부분 지역의 기온이 큰 폭으로 떨어지며 강추위가 이어질 전망이다.

기상청에 따르면 4일 아침 최저기온은 영하 14~0도, 낮 최고기온은 1~9도로 예보됐다. 특히 수도권과 강원, 충청 북서부 등에 한파특보가 발효된 가운데 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지는 곳도 있겠다.

주요 도시 아침 기온은 △서울 -9도 △인천 -8도 △춘천 -14도 △강릉 -6도 △청주 -8도 △대전 -8도 △전주 -5도 △광주 -3도 △대구 -5도 △부산 -2도 △울산 -4도 △제주 5도 등으로 전망된다.

예상 낮 기온은 △서울 3도 △인천 5도 △춘천 1도 △강릉 6도 △청주 3도 △대전 4도 △전주 5도 △광주 6도 △대구 6도 △부산 8도 △울산 6도 △제주 11도 등이다.

중부와 호남, 제주에서는 오전까지 비나 눈이 내릴 것으로 전망된다. 충남 서해안과 전북·전남 북부 서해안, 제주 산지는 전날부터 누적된 적설이 계속되며 3~8㎝, 일부 서해안은 10㎝ 이상 눈이 쌓이겠다. 세종과 충남 북부 내륙의 예상 적설량은 1~5㎝, 대전·충남 남부·충북 중남부는 1㎝ 안팎의 적설이 예상된다.

강추위는 오는 5일부터 누그러져 주말이 되면 평년 기온을 다시 웃돌 예정이다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



