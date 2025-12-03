교보생명, 글로벌 블록체인 네트워크 '아크' 참여…차세대 금융 인프라 테스트

교보생명이 미국의 스테이블코인 발행사 서클(Circle)이 개발한 블록체인 네트워크인 아크(Arc)의 공개 테스트넷에 참여했다고 3일 밝혔다.

서클은 미국 달러 기반 스테이블코인인 USDC를 발행하는 글로벌 디지털 금융 기업이다. 아크를 통해 서클은 블록체인 기반 결제 및 자산관리 인프라를 구축하기 위한 글로벌 협력 생태계를 만들고 있다.

교보생명 광화문 본사. 교보생명 AD 원본보기 아이콘

아크는 예측 가능한 스테이블코인 수수료 구조와 1초 미만의 거래 최종성, 고객 맞춤형 보안 체계 구축을 지원한다. 이를 통해 대출, 자본시장, 외환(FX), 글로벌 결제 등 다양한 금융 서비스에서 폭넓게 활용할 수 있다. 교보생명은 현재 아크 공개 테스트넷에 참여하고 있는 국내 유일의 보험사다.

교보생명의 참여는 스테이블코인 인프라의 기술적 타당성을 사전 검증함으로써, 디지털 자산이 제도화된 이후 실제 사업 실행을 향한 준비 단계로 평가된다.

교보생명 관계자는 "아크는 다양한 글로벌 플레이어가 함께 참여하는 차세대 디지털 금융 네트워크이며 투명성과 신뢰가 핵심 가치"라며 "한국을 대표하는 생명보험사로서 신뢰 기반 금융 혁신을 추진하고 고객이 안심할 수 있는 디지털 자산 환경을 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.

교보생명은 국내 디지털자산 생태계 확장에도 속도를 내고 있다. 최근 금융당국이 추진 중인 조각투자(분산형 자산거래) 제도 도입과 관련해 한국거래소, 키움증권, 카카오페이증권 등으로 구성된 조각투자 유통플랫폼 컨소시엄에 참여하는 등 관련 인프라 구축을 진행 중이다.

조각투자는 부동산, 미술품, 음악저작권 등 실물 자산을 디지털화해 소액 단위로 분할·거래하는 방식으로 새로운 형태의 자산관리 수요를 충족시키는 서비스로 주목받고 있다. 교보생명은 이를 통해 자산관리·신탁·보험을 아우르는 종합금융 플랫폼으로의 전환을 가속화할 계획이다.

교보생명은 아크 참여와 조각투자 플랫폼 진출을 통해 국내외 금융 네트워크를 연결하는 디지털 금융 허브 역할을 강화한다는 계획이다. 교보생명 관계자는 "앞으로도 기술과 금융을 결합해 고객의 삶을 더 안전하고 편리하게 지원하는 디지털 금융 생태계 구축에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>