[속보]'전 구간 1%P 인상' 법인세법 개정안 국회 통과

모든 과세표준 구간마다 세율을 1%포인트 인상하는 법인세법 개정안이 2일 재석 254명 가운데 찬성 169명, 반대 84명, 기권 1명으로 국회 본회의를 통과했다.





