조강원 모레 대표, SW 산업인의 날 '국무총리 표창' 수상

국가 AI 경쟁력 강화 기여 인정

초격차 테크기업 성장 위해 정진"

인공지능(AI) 인프라 솔루션 기업 모레(MOREH)의 조강원 대표가 1일 열린 '제26회 소프트웨어 산업인의 날' 기념식에서 국무총리 표창을 수상했다.

과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원과 한국인공지능·소프트웨어산업협회가 주관하는 '소프트웨어 산업인의 날' 행사는 우리나라 소프트웨어 산업인의 위상을 고취하고 그 공로를 격려하기 위한 것으로 매년 산업 활성화에 공헌한 유공자를 선발해 포상을 하고 있다.

조 대표는 AI 가속기 활용 최적화 소프트웨어 개발로 AI 인프라 SW 기술 자립과 국가 AI 경쟁력 강화에 기여한 공을 인정받아 소프트웨어 산업발전 유공자 포상에서 국무총리 표창을 수상했다.

조 대표는 "설립 초기부터 독점적인 글로벌 AI 인프라 SW 생태계를 바꿀 수 있는 대안을 개발해온 우리의 노력을 인정받은 것 같아 기쁘다"며 "글로벌 기업과의 협력을 통한 R&D, 해외 시장 공략 등을 통해 초격차 테크 기업으로 성장하기 위해 더욱 정진할 것"이라고 수상 소감을 밝혔다.

모레는 AI 인프라의 핵심 엔진을 자체 개발하고 있으며, 파운데이션 LLM 전문 자회사인 모티프테크놀로지스를 통해 모델 영역까지 아우르는 전방위 기술 역량을 확보하고 있다. AMD, 텐스토렌트, SGLang 등 주요 파트너들과 협력해 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있다.

최근에는 모레의 AI 플랫폼 'MoAI'와 글로벌 AI 반도체 기업 텐스토렌트의 갤럭시 웜홀 서버를 결합해, 대규모 AI 추론과 학습을 기존 GPU 기반 시스템보다 효율적이고 경제적으로 수행할 수 있도록 설계된 공동 개발 AI 데이터센터 솔루션을 선보이기도 했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



