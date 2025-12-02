본문 바로가기
알파드라이브원, 1월12일 데뷔 확정

이이슬기자

입력2025.12.02 09:35

알파드라이브원 '유포리아' 티저. 웨이크원 제공

알파드라이브원 '유포리아' 티저. 웨이크원 제공

그룹 알파드라이브원이 다음 달 12일 데뷔한다고 웨이크원이 2일 밝혔다.


알파드라이브원은 엠넷 서바이벌 프로그램 '보이스 2 플래닛'을 통해 최종 선발된 리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현으로 구성된 8인조 보이그룹이다. 이들은 CJ ENM 산하 레이블 웨이크원에서 활동한다.

그룹명 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)은 최고를 향한 목표(ALPHA), 열정과 추진력(DRIVE), 하나의 팀(ONE)을 뜻한다. K팝 특유의 카타르시스를 전달하겠다는 각오다.


알파드라이브원은 지난달 28일 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS)에서 선공개 싱글 '포뮬러'의 첫 무대를 선보였다.


이들은 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 데뷔일 '2026.01.12.'와 앨범명 '유포리아'(EUPHORIA)가 담긴 포스터를 공개하기도 했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
