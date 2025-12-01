CJ대한통운 건설부문, 안전 일터 조성 협력사 공동선언식 개최

21개 공종 협력사 참석

우수협력사 시상·사례 공유

CJ대한통운 건설 부문은 '안전일터 조성 협력사 공동선언식'을 개최했다고 1일 밝혔다.

CJ대한통운 건설부문이 지난달 28일 개최한 ‘안전일터 조성 협력사 공동선언식’에서 임직원들과 우수 협력사 대표들이 기념 사진을 촬영하고 있다. CJ대한통운 건설부문 제공 AD 원본보기 아이콘

지난달 28일 서울 중구 CJ인재원에서 열린 행사에는 민영학 CJ대한통운 건설부문 대표이사를 포함한 경영진과 현장 소장, 현장 주요 21개 공종 협력사 대표 등 총 200여명이 참석했다.

이번 안전일터 조성 협력사 공동선언식은 협력사들과 함께 건설 현장의 안전한 일터 조성을 공동 목표로 안전 상생협력을 고도화하기 위해 마련됐다.

임직원 대표, 현장 소장 대표, 협력사 대표는 상생기반 안전체계 강화 의지를 담은 안전일터 조성을 선언하고 안전 슬로건도 발표했다.

우수 협력사 시상과 사례 발표를 통해 건설 현장에서 안전 정책을 적극적으로 실천한 모범 사례를 공유했다.

안전경영 실천 대표 우수 업체로 선정된 이원재 삼우설비 대표는 "CJ대한통운 건설부문의 안전보건경영체계 구축 프로그램에 적극 협조한 결과 당사의 안전보건 시스템이 큰 폭으로 개선됐다"며 "무엇보다 안전관리가 현장에서 최우선하는 문화가 완전히 정착할 수 있도록 더욱 노력해 나가겠다"고 말했다.

민영학 대표는 "현장 근로자 모두 기다리는 가족이 있는 분들임을 염두에 두고 '내 가족의 생명을 지킨다'는 자세로 안전 업무에 진정성을 가지고 임하자"면서 "안전경영을 기반으로 당사와 협력사가 함께 성장하는 상생의 파트너로 거듭나길 진심으로 기원한다"고 밝혔다.





