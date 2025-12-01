10주년 앨범 낸 태연 "과거와 미래의 나에게 인사"

태연. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

소녀시대 태연이 솔로 데뷔 10주년을 맞아 첫 컴필레이션 앨범 '파노라마(Panorama)'를 1일 발매한다.

태연은 이날 소속사 SM엔터테인먼트를 통해 "이번 10주년을 계기로 더 좋은 모습을 보여드리겠다"며 "여정을 함께해줘서 늘 감사하다"고 전했다.

'파노라마 : 더 베스트 오브 태연(The Best of TAEYEON)'은 이날 오후 6시 각종 음악 플랫폼을 통해 공개된다. 신곡이자 타이틀곡 '인사(Panorama)'를 포함해 활동을 대표하는 시기와 장르를 선별한 총 24트랙으로 구성됐다. 10년간의 음악 여정을 한 장의 파노라마처럼 정리한 앨범이다.

타이틀곡 '인사'는 지난 시간과 앞으로의 날들에 건네는 메시지를 담은 팝 록 장르의 곡이다. 태연은 이 곡에 대해 "과거의 나와 미래의 나에게 소중한 인사를 건네는 이야기"라며 "팬들을 생각하며 만들었다"고 설명했다.

데뷔곡 '아이(I)'를 새 버전으로 다시 선보이는 이유에 대해 그는 "저에게 시그니처가 된 곡이라 소중하다. 기존 곡이 가진 매력을 다른 시선으로 표현해 보고 싶었다"고 말했다.

24곡을 추린 과정에서 아쉬웠던 곡을 묻자 "하나만 고르기 어려워 두 곡을 꼽게 됐다"며 미니 3집 수록곡 '서커스(Circus)'와 '섬씽 뉴(Something New)'를 언급했다.

이번 앨범에는 넬(NELL) 김종완이 새롭게 믹스한 '타임 랩스 2025 믹스(Time Lapse 2025 Mix)'와 태연의 목소리로 재구성한 '아이 솔로 버전', CD에서만 감상 가능한 '인사 라이브 스튜디오 세션(Live Studio Session)' 등 기존 곡을 새로운 형태로 재해석한 트랙도 담겼다.

앞으로의 10년에 대해 그는 "더 편안해지고 더 행복해진 모습으로 사람들 앞에, 또는 나 자신에게 더 당당한 모습일 것 같다"고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



