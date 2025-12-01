농협은행, 파티오르와 블록체인 기반 해외송금 기술검증

국내은행 최초 글로벌 사용 네트워크 실증

블록체인 결제 인프라 구축 추진

NH농협은행이 블록체인 결제 네트워크 기업인 파티오르(Partior)와 공동으로 블록체인 기반 해외송금 기술검증을 성공적으로 완료했다고 1일 밝혔다.

파티오르는 JP모건, DBS, SCB, 도이치뱅크 등 글로벌 은행들이 출자한 블록체인 기반 결제 네트워크 인프라 제공 기업으로, 24시간 365일 상시 운영되는 효율적인 실시간 결제 및 최종성을 보장한다. 본 기술검증에서는 글로벌 투자은행 JP모건이 결제·수취은행 역할을 수행했다.

이번 검증은 국내 금융기관 최초로 글로벌 상용 블록체인 결제 네트워크를 테스트한 사례로, 국가 간 지급결제를 위한 시스템 연동 가능성, 메세지 처리 정확성, 실시간 결제 기능 등 핵심 기술 요소를 검증했다. 테스트는 실제 자금 이동이나 고객정보가 수반되지 않은 시뮬레이션 방식의 기술 검증으로 진행됐다.

농협은행은 이번 검증을 통해 현행 제도 내에서도 블록체인 기반 결제 시스템이 안정적으로 구현될 수 있음을 확인했다. 향후 스테이블코인 제도화가 이루어질 경우, 다양한 디지털 결제수단과의 연계 가능성 등 기술적 확장성도 확보할 수 있다고 밝혔다.

농협은행 관계자는 "파티오르와 협력으로 블록체인 기반 결제 생태계 구축의 초석을 마련했다"며 "향후 상용화가 된다면, 현행 국가 간 지급결제 체계의 비효율성을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

험프리 발렌브레더(Humphrey Valenbreder) 파티오르 CEO는 "한국 금융기관이 글로벌 블록체인 결제 네트워크를 실증한 첫 사례로 농협은행과 협력하게 되어 기쁘다"며 "이번 검증을 통해 확인된 실시간 최종성 및 운영 효율성이 농협은행의 전략적 경쟁력이 될 것"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>