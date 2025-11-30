본문 바로가기
삼성·LG전자, 美 포브스 선정 '꿈의 직장 톱 100'

김형민기자

입력2025.11.30 10:32

美 직원 1000명 이상 규모 사업장
직장인 14만명·대학생 1만명 대상 조사
삼성·LG전자, 韓 중 유이한 100위권
1위는 엔비디아…MS·구글 등 최상위권

삼성전자와 LG전자가 미국 경제 전문지 '포브스'가 꼽은 '미국 내 꿈의 직장'에 나란히 이름을 올렸다.


삼성전자 서초사옥 모습 연합뉴스

LG전자 본사가 위치한 서울 여의도 LG트윈타워의 모습. 아시아경제DB

30일 업계에 따르면 포브스는 최근 시장조사업체 '스태티스타'와 함께 진행한 조사를 기반으로 미국 내 꿈의 직장으로 선정된 기업 및 기관 500곳을 선정해서 발표했다.

이번 조사는 미국 내에서 직원 1000명 이상 규모의 사업장에 속한 직장인 14만명과 대학생 1만명을 대상으로 실시됐다. 급여 수준을 비롯해 직장 내 성장 기회, 전문성 개발, 근무 환경, 복리후생 수준 등 여러 항목을 통해 직장 만족도를 종합적으로 평가했다.


꿈의 직장 1위 기업은 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 차지했다. 세인트 주드 어린이 연구병원, 마이크로소프트, 구글, 유니버설뮤직그룹이 그 뒤를 이으며 최상위권에 들었다.


우리 기업 중에서는 삼성전자(44위)와 LG전자(89위)가 상위 100위권에 들었다. 이번 조사에서 이름을 올린 우리 기업은 삼성전자와 LG전자 두 곳뿐이었다. 삼성전자와 LG전자는 지난해 포브스가 발표한 '미국 엔지니어를 위한 최고 기업' 조사에서도 각각 71위, 64위에 오른 바 있다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

