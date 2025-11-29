본문 바로가기
[속보] 대구성서경찰서, 밤사이 변사 2건 동시 발생…긴급 수사 착수

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.29 21:46

“21시 30분경 연이어 접수”
경찰, 사망 경위 규명에 총력

대구성서경찰서 형사과는 29일 오후 9시 30분경 관내에서 변사 사건 두 건이 잇따라 발생했다며 현재 신속 수사에 착수했다고 밝혔다.

성서경찰서 전경.

성서경찰서 전경.

경찰에 따르면 두 사건은 서로 다른 장소에서 각각 신고가 접수됐으며, 사망 원인과 외부 요인 여부가 확인되지 않은 상태다. 형사과는 즉각 현장 감식팀을 투입해 주변 CCTV 확보, 목격자 탐문 등 기초 수사를 진행하고 있다.


성서경찰서 관계자는 "현재까지 범죄 혐의를 배제할 수 없어 모든 가능성을 열어두고 수사 중"이라며 "정확한 사망 경위는 추가 확인이 필요하다"고 밝혔다.

경찰은 두 사건 사이의 연관성 여부도 함께 검토 중이며, 세부 내용은 조사 진행 상황에 따라 추가 공개할 예정이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
