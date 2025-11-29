우크라 대표단, 종전협상 위해 주말 방미…트럼프 특사 회동

젤렌스키 최측근 비리의혹 사임에 협상대표 교체

위트코프 특사, 내주 러 방문해 협상안 조율

우크라이나 정부 대표단이 종전안 협상차 미국으로 향하고 있으며 이번 주말 미국 정부에서 종전 협상 중재를 주도하는 스티브 위트코프 특사를 만나 논의를 할 예정이라고 블룸버그 통신이 28일(현지시간) 보도했다.

이번 사안에 정통한 소식통에 따르면 우크라이나 정부 대표단은 루스템 우메로프 국가안보국방위원회 서기, 세르히 키슬리차 우크라이나 외무부 제1차관 등으로 구성됐으며 이들은 플로리다에서 위트코프 특사와 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너를 만날 예정이다.

우크라이나 대표단의 방미는 다음주 위트코프 특사가 러시아를 방문해 러시아 측과 종전안 세부 협상을 논의할 계획인 가운데 이뤄졌다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전날 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 열린 집단안보조약기구(CSTO) 정상회의가 끝난 뒤 기자회견에서 위트코프가 모스크바로 오는 것 같다고 말했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인도 이날 브리핑에서 "주요 세부 사항이 전달됐고, 논의는 다음 주 모스크바에서 열릴 것"이라며 미국 대표단과 내주 종전안 협의를 진행할 계획임을 밝혔다.

블룸버그 통신은 이번 방문이 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 부패 스캔들로 국내에서 입지가 흔들리는 가운데 추진된 점도 주목했다. 우크라이나 국가반부패국(NABU)과 반부패특별검사실(SAPO)은 에너지 기업과 관련한 비리 수사를 진행 중이며 이날 아침 대통령 비서실장이자 우크라이나 종전안 협상 대표였던 안드리 예르마크의 자택을 압수수색했다. 이후 예르마크 실장은 사의를 표했으며 종전안 협상단에서도 제외됐다.

