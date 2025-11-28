광진구, 자양동 군부대 부지 49층 주거복합단지+시립어린이병원

서울시, 자양5촉진구역 변경안 가결

서울 광진구 자양동 옛 군부대 부지 일대가 최고 49층 규모의 주거복합단지로 탈바꿈한다. 광진구(구청장 김경호)는 27일 열린 서울시 도시재정비위원회에서 ‘자양5재정비촉진구역 및 재정비촉진계획 변경(안)’이 수정 가결됐다고 28일 밝혔다. 이번 결정은 2018년 자양5재정비촉진구역으로 지정된 이후 7년 만이다.

자양5구역 조감도. 광진구 제공. AD 원본보기 아이콘

사업 대상지는 자양동 680-81번지 일대 5만7809㎡ 규모의 준주거지역이다. 계획안에 따르면 이곳에는 최고 49층, 연면적 31만㎡ 규모의 공동주택 1699세대가 들어서며, 공공기여로 연면적 1만400㎡ 규모의 서울시립 어린이병원과 작은 도서관 등 생활편의시설도 함께 조성된다.

그동안 이 부지는 2005년 구의·자양균형발전촉진지구로 지정된 이후 2009년 재정비촉진계획이 수립됐지만, 2013년 우정사업정보센터 이전 이후 장기간 나대지로 방치돼 왔다. 이후 토지 소유자 간 갈등으로 사업이 지연됐으나 구의 중재와 행정지원으로 다시 추진 동력을 확보했다.

변경안은 기반시설 확충과 주택공급 확대에 초점을 맞췄다. 미집행 도로 1만3748㎡를 구역에 편입해 교통체계를 정비하고, 아차산로와 연계한 도시 산책로와 쌈지형 공지·개방형 녹지 등을 조성해 보행환경과 휴식공간을 확보한다.

또한 구의역 인근 자양1재정비촉진구역과 연계해 업무·상업·주거 기능을 갖춘 복합 중심지로 발전할 전망이다. 용적률은 500% 이하, 최고 높이는 150ｍ까지 허용된다.

김경호 광진구청장은 “올해는 구의역 일대가 본격적으로 변화되는 시점”이라며 “자양1재정비촉진구역 준공에 이어 자양5재정비촉진구역 개발까지 추진되면 건대입구, 강변역을 잇는 아차산로변 첨단산업축 조성에 더욱 속도가 붙을 것”이라고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



