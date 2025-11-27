본문 바로가기
日언론 "북·미, 정상회담 대비해 10월 이전 실무 협의"

오수연기자

입력2025.11.27 14:28

북한과 미국이 10월 이전에 북·미 정상회담 성사 가능성에 대비해 실무자 간 협의를 했다고 아사히 신문이 북·미 관계 소식통을 인용해 27일 보도했다.


트럼프 대통령은 지난달 말 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 김정은 북한 국무위원장과 회담 의사를 거듭 밝힌 바 있다. 소식통은 "만약의 정상회담 개최 가능성에 대비해 양측 실무진이 접촉했다"고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 1기에서 세 차례 북·미 정상회담을 앞두고 진행했던 실무 접촉을 재개한 것으로 풀이된다고 아사히는 설명했다.

다만 실무 협의의 구체적인 참석자나 장소 등은 소식통이 언급하지 않았다.


또 다른 소식통은 트럼프 행정부가 출범 초기부터 1기 행정부 당시 있었던 북·미 실무자 간 대화 채널을 회복하려 했으나, 북한이 반응하지 않았다고 아사히에 전했다.


아사히는 과거 1990년대부터 2010년 전후까지 미 국무부 당국자와 유엔 주재 북한 대표부 관계자가 미국 뉴욕에서 비공개 접촉을 했던 전례가 있다고 밝혔다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

