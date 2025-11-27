본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

오세훈 "특검, 명태균건 기소하면 뒷감당 어려울 것"

김영원기자

입력2025.11.27 11:55

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"명 씨와의 만남 계속 거절했던 상태"

오세훈 서울시장이 여론조사비 대납 의혹 관련 "특검이 만에 하나 기소를 하게 되면 뒷감당하기 어려울 것"이라고 밝혔다.


오 시장은 27일 국회에서 열린 '서울 주택공급 절벽의 원인과 해법' 토론회에 참석한 뒤 기자들과 만나 "특검의 정치적 성향상 기소를 할 가능성도 있을 것"이라며 이같이 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

오 시장은 "명태균 씨가 저희 캠프에 제공했다고 주장하는 13번의 비공표 여론조사는 표본이 조작된 엉터리 조사이고 가짜 조사"라고 주장했다.


이어 "(당시) 계속 만남을 거부하고 있는데 (명 씨 측에서) 계속 만나달라는 문자가 왔다"며 "그런 상태에서 저희가 김한정 씨에게 돈을 주도록 해서 여론조사를 받아봤다는 게 인정돼야 저를 기소할 수 있는데, 기소를 할 수 있겠느냐"고 지적했다.


오 시장은 자신이 제출한 휴대전화에서 여론조사 파일 6개가 발견된 데 대해서도 '의미가 없다'고 반박했다. 그는 "그것이 마치 거래의 증거인 것처럼 얘기를 하는데 상식적으로 생각해 보라"며 "여론조사를 하려면 그 전 설문 문항을 정할 때 서로 소통이 필요한데, 그런 흔적이 전혀 없다"고 설명했다.

그러면서 "오히려 당의 여의도연구원장이었던 지상욱 원장과 김종인 당시 비대위원장 쪽에 그 여론조사가 전달되고, 계속해서 논의가 이어진 증거는 분명히 나온다"고 덧붙였다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'난방비 폭탄' 걱정에 사용했다가…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고 '난방비 폭탄' 걱정에 사용했다가…"잘못하면 큰 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표

또 주인 바뀐 제주맥주…'쓴맛' 삼키는 지역 주류회사

새로운 이슈 보기