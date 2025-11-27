본문 바로가기
세븐틴, 도쿄·오사카 등 일본 4대 돔 투어

이이슬기자

입력2025.11.27 11:20

세븐틴. 플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴이 일본 4개 도시 돔 투어에 나선다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 27일 밝혔다.


세븐틴은 27일과 29~30일 나고야 반테린 돔에서 월드투어 '뉴_' 공연을 시작으로 12월4일과 6~7일 교세라 돔 오사카, 11~12일 도쿄 돔, 20~21일 후쿠오카 페이페이 돔에서 공연을 개최한다.

아이치·오사카·도쿄·후쿠오카 4개 지역에서는 연계 이벤트도 열린다. 지역 랜드마크, 대형 빌딩, 외식 매장 등과 협업한 체험형 프로그램이 운영된다.


세븐틴의 나고야 2일차 공연은 한국을 포함한 54개국·지역 1100개 상영관에서 라이브 뷰잉으로 실시간 중계된다. 일본에서는 오사카 2일차, 도쿄 2일차, 후쿠오카 1일차 공연도 전국 극장에서 관람할 수 있다. 오사카 공연의 경우 3일 일정 모두 온라인 라이브 스트리밍이 병행된다.


세븐틴은 일본 돔 투어 이후에는 내년 3월 싱가포르, 방콕, 필리핀의 대형 스타디움에서 공연을 이어갈 예정이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
