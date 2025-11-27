본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

방탄소년단, 일본레코드협회 47번째 골드 인증

이이슬기자

입력2025.11.27 08:51

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

AD
원본보기 아이콘

방탄소년단이 일본레코드협회 스트리밍 부문 골드 인증을 추가했다고 소속사 빅히트뮤직이 27일 밝혔다.


일본레코드협회에 따르면 방탄소년단 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 'TEAR'' 수록곡 '전하지 못한 진심'은 10월 기준 누적 재생 수 5000만회를 돌파해 골드 인증을 받았다. 이로써 방탄소년단은 골드 인증 누적 47개를 보유하게 되면서 K팝 가수 최다 기록을 다시 경신했다.

일본레코드협회는 스트리밍 기준 누적 재생 수에 따라 골드(5000만회 이상), 플래티넘(1억회 이상), 다이아몬드(5억회 이상)로 구분해 매월 인증을 발표한다.


'전하지 못한 진심'은 진·지민·뷔·정국이 참여한 보컬 유닛 곡으로, 팝 발라드 장르를 기반으로 한 트랙이다.


방탄소년단은 '다이너마이트(Dynamite)'와 '버터(Butter)'로 일본레코드협회 스트리밍 부문 다이아몬드 인증을 보유한 K팝 유일의 아티스트다. 특히 '다이너마이트'는 협회 기준 최단기간 5억회 이상 스트리밍을 기록하며 다이아몬드 인증을 확보했다.

한편 방탄소년단은 내년 봄 새 앨범 발매와 함께 대규모 월드 투어를 진행할 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

초등학생들과 '이 단어' 합창한 英 총리…교사 "그거하면 혼나는데"

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

"연락처도 없는 불법주차" 9000건 민원폭주…전번 확보 쉬워진다

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

삼성 연구진, 초저전력 낸드플래시 기술 개발…전력 최대 96%↓

새로운 이슈 보기