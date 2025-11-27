본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

평택 아파트 단지서 여성 3명 숨진 채 발견…경찰 수사

이경호기자

입력2025.11.27 07:43

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
구급차 자료사진.

구급차 자료사진.

AD
원본보기 아이콘

경기도 평택의 한 아파트 단지에서 여성 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.


26일 오전 8시 30분께 경기 평택시 평택동의 한 아파트에서 "사람이 추락했다"는 119 신고가 접수됐다. 출동한 구급대원들은 아파트 단지에 심정지 상태로 쓰러져 있는 여성 3명을 발견해 병원으로 옮겼으나 이들 모두 숨졌다. 사망자들 가운데 20대 1명과 10대 1명 등 2명의 신원은 확인됐고 나머지 1명은 아직 파악되지 않았다. 타살 혐의점은 없었으며 현장에서 유서가 발견되지는 않았다.

경찰은 아파트 CCTV 영상 등을 토대로 이들이 아파트 옥상에서 투신했을 가능성이 높은 것으로 보고 정확한 경위를 조사중이다.


경찰 관계자는 "신원이 확인된 2명은 해당 아파트 주민이 아니며 사는 곳도 서로 멀리 떨어져 있는 것으로 나타났다"며 "유족 등을 통해 구체적인 사건 내용을 파악하고 있다"고 말했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

15조원 던진 외국인, ABC는 담았다

애플, 14년 만에 삼성 앞지를 판

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

2.5만 소액주주 돈 묶인 사이…서희건설, 남의 주식으로 '돈놀이' 매진

새로운 이슈 보기