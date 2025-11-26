HD현대오일뱅크, 서울대에서 'AI 액침냉각' 실증

연구실 서버에 차세대 냉각 기술 적용

서울대·데이터빈과 MOU…내년 초 테스트

"스마트팩토리와 대형 데이터센터 진출 발판"

HD현대오일뱅크가 서울대학교와 손잡고 인공지능(AI) 연구환경에 액침냉각 기술을 적용하는 실증 프로젝트에 나선다. AI 확산으로 서버 발열이 급증하면서 기존 공랭식 냉각의 한계가 드러난 가운데 차세대 냉각기술의 안정성과 효율을 검증한다는 것이다.

HD현대오일뱅크는 서울대 공과대학, 액침냉각 시스템 운영업체 데이터빈과 함께 '인공지능 인프라 액침냉각 실증 프로젝트' 양해각서를 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 프로젝트는 서울대 AI 연구실 서버에서 팬 소음과 높은 내부 온도로 인해 연구 활동에 지장이 발생한 점을 개선하기 위해 추진됐다. 서울대의 AI 연구 수요가 빠르게 늘면서 보다 효율적이고 조용한 냉각 방식이 요구됐고, 이에 따라 HD현대오일뱅크의 액침냉각 기술이 적용된다. 2026년 초부터 기존 공랭식을 액침냉각 방식으로 전환해 성능 테스트를 진행한다.

지난해 HD현대오일뱅크 직원들이 액침냉각설비에 담긴 냉각유와 서버를 테스트하고 있다. 연합뉴스

서울대는 액침냉각 성능 평가를 위한 데이터센터 공간과 GPU 서버를 제공하고, HD현대오일뱅크는 액침냉각액 공급과 기술 자문·유지보수를 맡는다. 데이터빈은 침지냉각 장비 '스마트박스(SmartBox)'를 설치하고 운영 데이터를 분석한다.

액침냉각은 서버나 에너지저장장치(ESS)를 비전도성 액체에 직접 담가 열을 잡는 방식으로 공랭식 대비 에너지 효율이 높고 소음이 적다.이번 협업으로 HD현대오일뱅크는 국내 최초로 'AI 연구소 환경'에서 액침냉각 안정성을 본격 검증하게 됐다. HD현대오일뱅크 관계자는 "이번 실증을 계기로 액침냉각 기술의 적용 가능성이 연구소·중소형 서버 환경까지 확대될 것"이라며 "향후 실증 범위를 넓혀 대형 데이터센터 시장 진입 기반을 마련하겠다고 말했다.

한편 HD현대오일뱅크는 2024년 '엑스티어 E-쿨링 플루이드' 브랜드를 출원하고, 2025년에는 네이버클라우드에 액침냉각액을 공급하는 등 차세대 냉각 시장 확대에 속도를 내고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



