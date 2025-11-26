본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

[조세돋보기] 심사 막바지 돌입…국회·정부 '세수 감소' 밀당

이기민기자

장보경기자

입력2025.11.26 11:12

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법안 1회독 마무리
쟁점법안 진통 여전

국회 기획재정위원회 조세소위원회가 26일 500여건에 달하는 법안의 1회독을 마무리할 계획이다. 비쟁점 법안은 정부안을 바탕으로 신속히 잠정 합의를 이뤄냈지만 쟁점 분야는 이견이 여전하다.


국회 기재위 조세소위는 이날 오전 10시부터 국회에서 제7차 조세소위원회 회의를 열고 조세 심의자료 중 마지막 부분인 13~15권 논의를 진행한다. 정부와 의원이 발의한 조세특례제한법 일부개정안 486건과 농어촌특별세법 개정안 1건·관세법 개정안 23건 등 510건이다.

조세소위는 지난 12일부터 25일까지 6차례에 걸친 회의에서 비쟁점 법안은 빠르게 병합 심사했다. 쟁점법안과 예산부수법안은 여야뿐만 아니라 국회와 기획재정부가 줄다리기를 벌이고 있다. 25일 논의된 상속세 및 증여세법(상증세법) 개정안의 경우 기재부는 유산취득세로의 개편을 제안했으나, 조세소위 소속 의원들은 부자 감세와 2조원의 세수 감소를 이유로 반대했다. 부부 거주 부동산 관련 배우자 상속세 완화는 의원들이 대체로 공감대를 이뤘지만 기재부가 세수 감소를 이유로 반대했다. 또한 신용카드 공제 항목 확대는 의원들이 전통시장, 간이과세자까지 늘리는 안을 제시했지만, 기재부가 난색을 보였다.


예산부수법안에 포함된 법인세·배당소득 분리과세·교육세 등도 여전히 재논의가 필요하다. 예산부수법안의 경우 27일 소(小)소위를 열어 재논의를 할 예정이다. 합의 결과가 나오지 않으면 오는 28일 열리는 기재위 전체회의나 양당 원내대표 합의에 맡겨질 수도 있다.


조세소위 소속의 한 의원은 아시아경제에 "소소위에서도 처리되지 않는 법안은 원내대표 수준의 결단이 필요하기 때문에 양당 원내대표 간 협의를 통해 정리할 것"이라고 했다. 기재위 전체회의를 통한 의결과 국회의장 직권 상정 가능성은 낮게 내다봤다. 그는 "조세 관련 법안은 합의 처리하는 게 오랜 관행이다. 국회의장 직권상정 가능성이 높지 않다"고 전망했다.

26일 서울 여의도 국회에서 기획재정위원회 조세소위원회가 열리고 있다. 2025.11.26 김현민 기자

26일 서울 여의도 국회에서 기획재정위원회 조세소위원회가 열리고 있다. 2025.11.26 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘



이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국인들, 은퇴해도 못 쉰다 월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기