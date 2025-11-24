본문 바로가기
KB국민은행, 공동구매정기예금 판매…최고 연 3%

부애리기자

입력2025.11.24 14:33

판매액 커질수록
금리도 상승

KB국민은행, 공동구매정기예금 판매…최고 연 3%
KB국민은행은 판매금액에 따라 차등금리를 제공하는 정기예금 상품인 '2025-1차 공동구매정기예금'을 판매한다고 24일 밝혔다.


가입기간은 3개월, 6개월, 12개월로 KB국민은행 영업점, KB스타뱅킹, 고객센터를 통해 가입할 수 있다. 총 가입한도는 3조원으로 오는 12월 5일까지 가입이 가능하다. 한도가 소진될 경우 조기에 판매가 종료된다.

최소 가입금액은 100만원 이상으로 금리는 최종 판매된 금액 및 이벤트 금리 여부에 따라 차등 적용된다.


가입기간 1년을 기준으로 최종 판매금액이 1000억원 이하인 경우 연 2.75%, 1000억원 초과인 경우 연 2.85%의 금리가 적용된다. 지난해 11월 1일부터 정기예금 신규(재예치 포함) 이력이 없는 경우 등 조건을 충족할 경우 연 0.15%포인트의 이벤트 금리를 제공해 최고 연 3.0%의 금리를 받을 수 있다.


상품 관련 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지 또는 KB스타뱅킹에서 확인하면 된다.

KB국민은행 관계자는 "판매액이 커질수록 금리가 올라가고, 이벤트 금리 대상 고객에게는 추가 금리 혜택도 제공되는 만큼 이번 공동구매정기예금으로 더 많은 고객들이 유리한 금리 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
