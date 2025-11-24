본문 바로가기
김포시. 감정4지구 도시개발사업 토지·건축물 보상 절차 본격 착수

이종구기자

입력2025.11.24 14:17

경기 김포시(시장 김병수)는 감정4지구의 도시개발사업 보상계획에 대해 24일부터 12월 8일까지 15일간 공고 및 열람을 실시한다고 밝혔다. 보상 대상물은 전체 22만1255㎡ 238필지이며, 이 중 국·공유지 71필지, 사유지 167필지, 건축물은 243동 등이 해당한다.

감정4지구 토지이용계획도. 김포시 제공

감정4지구 토지이용계획도. 김포시 제공

사업구역 내 소유자 및 관계인은 열람 기간 동안 신분증을 지참해 ㈜감정4지구도시개발 사무실 또는 김포시청 미래도시건설과를 방문하거나, 김포시 홈페이지, 사업시행자 홈페이지를 통해서도 열람할 수 있다. 이의가 있는 경우 이의 신청서를 서면, 등기우편, FAX 등으로 제출하면 된다.


사업시행자인 ㈜감정4지구개발은 이번 보상계획 공고를 시작으로 보상의견 수렴, 감정평가사 선정, 협의 보상 등의 절차를 순차적으로 진행할 예정이다.

특히, 김포시는 이번 보상계획 열람공고 이후 보상협의회를 구성해 지역주민들의 보상피해가 발생하지 않도록 시민의 의견을 적극적으로 수렴하고 사업시행자와 협의해 모두가 만족할 수 있는 보상이 되도록 노력할 계획이다.


감정4지구 도시개발사업은 감정동 598-11번지 일대 22만1255㎡ 규모로 김포시의 체계적이고 계획적인 개발을 위한 도시개발 사업으로써 2605세대(6252인)를 수용할 수 있는 주거용지와 공원 등 기반시설이 조성될 계획이며, 2027년 12월 31일 완료를 목표로 하고 있다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

