농어촌공사, 내부통제 경영대상서 '조직운영관리상·평가자상' 동시 수상

공사 "내부통제 기반 경영·감사 활동 대외적 인정"

한국농어촌공사는 한국내부통제협회에서 주관하는 '2025 대한민국 내부통제 경영대상'에서 내부통제 경영 혁신상 부문 '조직운영관리상'과 '평가자상'을 동시에 수상했다고 24일 밝혔다.

이광래 농어촌공사 상임감사는 "이번 수상은 전사적 내부통제를 위한 윤리경영 시스템과 감사 활동이 모두 실효성 있는 성과를 내고 있음을 인정받았다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 투명하고 책임 있는 경영 문화 정착을 위해 견제자와 지원자로서 감사 역할을 더 고도화할 계획"이라고 말했다.

대한민국 내부통제 경영대상은 한국내부통제협회가 주관하는 행사로 공공과 민간 부문에서 투명 경영과 책임 경영을 실천한 우수 기관과 기업을 포상한다.

농어촌공사는 2022년 내부통제 제도 도입 이후 현업부서(1선), 관리부서(2선), 감사부서(3선)가 유기적으로 협력하는 3선 방어선을 구축했다. 또 감사원 '공공기관 내부통제 가이드라인'의 내부통제 5대 구성요소인 ▲통제 환경 조성 ▲위험 요소 평가 ▲통제 활동 실행 ▲정보와 의사소통 ▲모니터링을 체계적으로 적용해 부정·부패 위험을 사전에 차단해 왔다.

김인중 농어촌공사 사장은 "내부통제는 윤리경영의 필수 요소이자 조직 혁신의 출발점"이라며 "내부통제가 전사적으로 내재화되고, 고도화될 수 있도록 다양한 방안을 마련해 실천하겠다"고 말했다.





