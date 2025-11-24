새마을금고중앙회, 김장 나눔 봉사활동…김치 23t 지원

새마을금고중앙회가 지난 20일 서울 강남 소재 일원 에코센터에서 사랑의 김장나눔 봉사활동을 진행하고, 지역사회 배려계층에 김장 김치를 지원했다고 밝혔다.

사랑의 김장나눔 봉사활동은 새마을금고 대표 사회공헌사업인 '사랑의 좀도리'의 일환으로, 임직원들이 직접 김장 김치를 담가 사회적 배려계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 마련된 봉사활동이다.

김인 새마을금고중앙회장과 권영규 대한적십자사 서울지사 회장을 비롯하여 새마을금고중앙회 임직원 80여명과 적십자 봉사단 30여명 등 약 110명이 한 자리에 모여 진행됐다.

지난 20일 김인 새마을금고중앙회장과 권영규 대한적십자사 서울지사 회장 등이 서울 강남 일원에코센터에서 사랑의 김장 나눔 봉사활동을 진행하고 기념촬영을 하고 있다. 새마을금고중앙회

새마을금고중앙회는 이번 사랑의 김장나눔 봉사활동을 통해 겨울철 기초 식료품인 김장김치 마련이 어려운 전국 배려계층 총 2300가구에 김장김치 2만3000㎏(약 9200포기)을 지원했다.

김인 새마을금고중앙회장은 "유난히 추운 올겨울 김장김치 지원을 통해, 지역사회에 따뜻한 기부 문화가 확산하기를 바란다"며 "새마을금고와 중앙회는 나눔과 상생의 가치를 실현하는 금융기관의 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



