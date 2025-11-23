본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

미화원 괴롭힌 양양군 공무원…강훈식 비서실장 "감사 착수, 엄정 조치"

송승섭기자

입력2025.11.23 16:36

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강훈식 대통령실 비서실장이 23일 강원도 양양군에서 불거진 환경미화원 괴롭힘 사태에 대해 감사와 이에 따른 엄정 조치를 지시했다.


대통령실 대변인은 이날 언론 공지를 통해 해당 사태에 대해 "강 비서실장은 행정안전부와 고용노동부, 경찰 등 관계부처와 협의해 해당 공무원에 대해 각각 지방공무원법, 근로기준법 위반 여부와 폭행, 협박, 강요 등 범죄행위에 대해 감사·조사 및 수사를 신속히 착수해 엄정하게 조치할 것을 지시했다"고 알렸다.

이와 함께 강 실장은 해당 공무원에 대한 지도·감독 책임이 있는 관리자 및 상급자의 관리·감독 실태 역시 철저히 감사하거나 조사해 그 결과에 따라 조치하도록 지시했다고 대통령실은 전했다.


대통령실은 "이와 같은 행위가 사실이라면 공직자의 기본자세와 품위를 심각하게 훼손함은 물론이고 결코 있어서는 안 될 범죄행위"라고 지적하기도 했다.


최근 강원도 양양군에서는 소속 7급 공무원이 환경미화원들에게 지속적인 괴롭힘과 폭행, 욕설, 협박, 주식매매 강요 등 부적절한 행위를 했다는 의혹이 제기된 바 있다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소비쿠폰 안 쓰신 분? 2200억이나 남았습니다"…이달말 소멸

"포르노 대사 큰 소리로 외치는 초등학생" 괴로움 호소하는 선생님들

세계인 입맛 사로잡은 'K-푸드' 1위는 '한국식 치킨'

한·중·일 유행중인 '이 것', 日 연구소가 밝혀낸 결과

손흥민 2골 넣었지만 승부차기서 실축…LAFC 컨퍼런스 결승행 좌절(종합_

대형은 아파트 뺨치네…"서울 오피스텔 매매가격 상승 폭 확대"

미화원 괴롭힌 양양군 공무원…강훈식 비서실장 "감사 착수, 엄정 조치"

새로운 이슈 보기