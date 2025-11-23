본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]조국, 혁신당 새 당대표로 선출…최고위원은 신장식·정춘생

문혜원기자

입력2025.11.23 16:29

수정2025.11.23 16:38

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조국 전 조국혁신당 비대위원장이 혁신당 신임 당대표로 선출됐다.

조국혁신당 당 대표 후보에 단독 출마한 조국 전 비대위원장이 23일 오후 청주 오스코에서 열린 전당대회장에 입장하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당 당 대표 후보에 단독 출마한 조국 전 비대위원장이 23일 오후 청주 오스코에서 열린 전당대회장에 입장하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

혁신당은 23일 오후 충북 청주 오스코에서 전국당원대회를 열고 새 당대표로 조 전 위원장을 선출했다고 밝혔다.


당대표 경선에 단독으로 나선 조 전 위원장은 찬반투표에서 누적 득표율 98.6%를 기록하며 압도적인 지지를 받았다.

조 대표는 이날 정견발표에서 "새로운 항해를 본격적으로 시작하겠다"며 "'제7공화국'의 항구에 도달하겠다"고 밝혔다.


2명을 뽑는 최고위원에는 신장식·정춘생 의원이 당선됐다. 혁신당은 신임 최고위원 3명 가운데 2명을 선출하고, 남은 1명은 당대표가 지명한다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소비쿠폰 안 쓰신 분? 2200억이나 남았습니다"…이달말 소멸

"포르노 대사 큰 소리로 외치는 초등학생" 괴로움 호소하는 선생님들

세계인 입맛 사로잡은 'K-푸드' 1위는 '한국식 치킨'

한·중·일 유행중인 '이 것', 日 연구소가 밝혀낸 결과

손흥민 2골 넣었지만 승부차기서 실축…LAFC 컨퍼런스 결승행 좌절(종합_

대형은 아파트 뺨치네…"서울 오피스텔 매매가격 상승 폭 확대"

미화원 괴롭힌 양양군 공무원…강훈식 비서실장 "감사 착수, 엄정 조치"

새로운 이슈 보기