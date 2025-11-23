[속보]조국, 혁신당 새 당대표로 선출…최고위원은 신장식·정춘생

조국 전 조국혁신당 비대위원장이 혁신당 신임 당대표로 선출됐다.

혁신당은 23일 오후 충북 청주 오스코에서 전국당원대회를 열고 새 당대표로 조 전 위원장을 선출했다고 밝혔다.

당대표 경선에 단독으로 나선 조 전 위원장은 찬반투표에서 누적 득표율 98.6%를 기록하며 압도적인 지지를 받았다.

조 대표는 이날 정견발표에서 "새로운 항해를 본격적으로 시작하겠다"며 "'제7공화국'의 항구에 도달하겠다"고 밝혔다.

2명을 뽑는 최고위원에는 신장식·정춘생 의원이 당선됐다. 혁신당은 신임 최고위원 3명 가운데 2명을 선출하고, 남은 1명은 당대표가 지명한다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



