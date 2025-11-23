본문 바로가기
강기정 “AI 대안사업 12월 보고”…NPU·모빌리티 예산 협의 중

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.23 09:55

국가 AI센터 후속 전략 논의
정부·여당과 예산 조율 진행
NPU 컴퓨팅센터·자율주행 실증 등
광주시 대안 사업 구체화 작업도

강기정 광주광역시장이 국가 AI 컴퓨팅센터 유치 실패 이후 마련한 대안 사업과 관련 "12월 중 시민들에게 구체적으로 보고하겠다"고 밝혔다. 광주시는 NPU 컴퓨팅센터와 AI 모빌리티 신도시 등 후속 전략을 중심으로 정부·여당과 예산 협의를 이어가고 있다.

강기정 광주광역시장이 지난 5일 오전 서울 신라호텔에서 열린 ‘제10회 서울미래컨퍼런스’에 참석해 '대한민국 AI 3강 AI 실증도시 광주'를 주제로 기조연설을 하고 있다. 광주시 제공

강기정 광주광역시장이 지난 5일 오전 서울 신라호텔에서 열린 ‘제10회 서울미래컨퍼런스’에 참석해 '대한민국 AI 3강 AI 실증도시 광주'를 주제로 기조연설을 하고 있다. 광주시 제공

23일 광주시에 따르면 강기정 시장은 시민정책참여단 간담회 내용을 소개하는 문자메시지를 통해 "AI 선도도시 광주를 위해 국비 확보에 총력을 다하고 있다"며 이같이 밝혔다. 강 시장은 NPU(신경망처리장치) 컴퓨팅센터와 AI 모빌리티 신도시 예산 확보를 언급하며 정부·여당과 협의 중인 핵심 사업들을 제시했다.


광주시는 국가 AI 컴퓨팅센터 유치 실패 이후 'AI 메가샌드박스' 전략을 근간으로 NPU 기반 컴퓨팅센터 유치, AI 규제프리 실증도시 조성 등을 정부에 제안해 후속 논의를 이어가고 있다. 강 시장이 "예산을 확보하겠다"고 밝힌 만큼, 정부와의 협의가 일정 수준 진전됐다는 해석이 나온다.

지난 21일 열린 광주시의회 AI특위 4차 조찬간담회에서도 관련 논의가 공유됐다.


김영창 광주시 인공지능산업실 미래차산업팀장은 광주 전역을 모빌리티 실증도시로 확장하는 총 2조5,000억 원 규모의 장기 계획을 소개하며, "장기 과제이지만 단기적으로는 규제 특례를 활용한 자율주행 택시 실증부터 검토 중"이라고 밝혔다.


시 관계자는 "AI 대안 사업들에 대해 정부 부처와 여당과의 협의가 진행 중"이라며 "아직 확정 단계는 아니어서 상세 공개는 어렵지만, 이후 시민들에게 설명할 예정"이라고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
