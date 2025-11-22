본문 바로가기
진주 상봉동 빌라 화재 … 2명 사망·1명 경상(종합)

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.22 20:09

경남 진주시 상봉동의 한 원룸 건물 화재 현장. 경남소방본부 제공

경남 진주시 상봉동의 한 원룸 건물 화재 현장. 경남소방본부 제공

22일 경남 진주시 한 다가구주택에서 난 불로 중상을 입은 30대 남성이 끝내 숨져 화재로 인한 사망자가 2명으로 늘었다.


소방 당국에 따르면 이날 오전 4시 52분께 진주시 상봉동의 한 4층짜리 원룸 빌라 2층에서 불이 났다.

이 불로 입주민 8명이 긴급 대피했고 2층 입주민인 20대 남성 1명과 30대 남성 1명이 심정지 상태로, 50대 남성 1명은 연기를 마셔 병원에 옮겨졌다.


그중 20대 남성 1명이 숨졌고 생명이 위태롭던 30대 남성도 끝내 숨을 거뒀다.


건물 2층 56㎡가량은 소실되고 그을리는 등 소방서 추산 2500만원 상당의 재산피해가 났다.

숨진 두 사람은 같은 일을 하는 동료로 이 건물 2층에서 함께 거주했던 것으로 알려졌다.


인근 주민 신고로 출동한 소방 당국은 소방대원 61명, 진화 장비 14대를 동원해 이날 오전 5시 38분께 불을 모두 껐다.


소방 당국과 경찰은 사망한 30대 남성이 거주하던 작은 방에서 불이 시작된 것으로 보고 합동 현장 감식, 입주민 조사 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

