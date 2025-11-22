우원식 의장, 베트남 서기장 접견…"경제협력·한반도 평화 역할 요청"

럼 서기장 "한국 기업 우려 우선 검토…韓 메시지 北에 전달"

베트남을 방문 중인 우원식 국회의장이 또 럼 베트남 공산당 서기장과 만나 경제 협력 강화와 한반도 평화 등에 대해 논의했다.

우 의장은 21일(현지시간) 하노이 공산당 중앙당사에서 럼 서기장에게 "베트남이 세운 '2045년 선진국 달성' 목표 추진 과정에 1만여개 베트남 진출 한국 기업이 크게 기여하고 있다"며 "한국 기업에 더 많은 관심을 가져달라"고 요청했다.

우 의장은 구체적으로 에너지프로젝트 참여 기업 자금지원 요건 완화와 첨단기술법 개정에 따른 기업 경쟁력 약화 우려 등의 우리 기업 애로·관심 사항을 언급했다.

그는 베트남이 외국투자기업의 조세부담 경감을 위해 시행 중인 투자지원기금과 관련, "투자 조건 완화 등을 통해 수혜 대상이 확대된다면 더 많은 한국 기업이 베트남 첨단산업 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

첨단기술 기업의 법인세·개인 소득세 감면 등 혜택을 기존보다 줄이는 베트남의 첨단기술법 개정안에 대해서는 "기업 경쟁력을 악화시키지 않는 합리적, 균형적 방향으로 법이 개정되기를 희망한다"고 밝혔다.

우 의장은 한반도 문제에 대해서는 "남북한 모두와 깊은 관계를 맺고 있는 베트남이 한반도 평화 실현에 더 큰 역할을 해주기를 바란다"고 했다.

럼 서기장은 "첨단기술법 등 한국 기업의 우려를 우선으로 검토하고 (한국인) 체류 절차 완화를 지원하겠다"고 답했다. 아울러 한반도 평화를 위한 역할 요구엔 "당사자 간 대화 촉진을 위해 한국 등의 메시지를 북한에 잘 전달할 것"이라며 "한반도 및 세계평화 발전에 기여하겠다"고 말했다.

앞서 우 의장은 국가주석궁에서 르엉 끄엉 국가주석과 만나 "경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석에 감사하다"며 "한국 기업과의 대화 자리를 자주 가져 달라"고 제안했다. 이에 끄엉 국가주석은 "기업 활동과 관련된 기관과 한국 측이 잘 협상할 수 있도록 지시하겠다"며 "한반도 평화를 위해 언제든 중재자 역할을 할 준비가 돼 있다"고 말했다.

우 의장은 이날 하노이 하이테크단지의 한화 에어로스페이스 공장과 한·베 과학기술연구원(VKIST)도 찾았다. VKIST는 양국이 공적개발원조(ODA) 재원 등 총 7천만 달러를 투입해 한국과학기술연구원(KIST)을 모델로 설립한 베트남 최대 규모의 연구·개발(R&D) 센터다.

이번 순방에는 더불어민주당 문진석·양부남·문금주·이기헌·정을호 의원, 조국혁신당 황운하 의원, 조오섭 의장비서실장 등이 동행하고 있다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



